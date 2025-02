La città piange Don Ivano Zanoni: una vita al servizio degli altri

Lutto nella chiesa di Carpi: don Ivano Zanoni è morto martedì sera a 83 anni. Nato a Santa Caterina di Concordia, è stato ordinato presbitero nel 1966 dal vescovo Artemio Prati insieme a don William Ballerini e a don Lino Galavotti, con cui ha sempre mantenuto un profondo legame di fraternità sacerdotale.

Dopo l’ordinazione, è stato per due anni nella parrocchia di San Francesco, poi a Concordia per 14 anni, fino alla nomina a parroco a Vallalta di Concordia nel 1982, dove è rimasto per nove anni. Nel 1991 è diventato parroco di Novi, per 32 anni, condividendo tutta la vita della comunità: l’attenzione speciale all’educazione dei giovani, la cura nella formazione degli adulti, le visite agli anziani e agli ammalati nelle case, il restauro della chiesa parrocchiale (prima del sisma 2012) e la creazione del nuovo Centro Emmaus.

Ha vissuto l’esperienza drammatica del terremoto, adoperandosi in aiuto ai parrocchiani. Per motivi di salute, nel 2023 ha lasciato la guida della parrocchia di Novi e si è stabilito alla Casa del Clero a Carpi. Fino all’ultimo è stato tuttavia in servizio attivo, in particolare come coadiutore nella parrocchia di San Giuseppe.

Le esequie saranno presiedute dal vescovo Erio Castellucci, sabato, alle 14.30, in Cattedrale. Seguirà la sepoltura nella cappella del cimitero di Novi. La camera ardente è allestita in Seminario, fino alla mattinata di sabato (dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18). In Seminario il rosario si reciterà stasera e domanì alle 18, mentre in parrocchia a Novi, fino a domani, alle 17.30 Rosario e alle 18 Messa in suffragio di Don Ivano.