La città piange Loredano Malagoli, storico commerciante del centro

La comunità piange la scomparsa di Loredano Malagoli, venuto a mancare lunedì sera nella sua abitazione a 82 anni.

Un carpigiano doc, conoscitore della città, delle sue persone e consuetudini. E nel dna lo spirito del commerciante e l’amore per il centro storico. La storia di Loredano è, infatti, strettamente intrecciata a quella dell’amata moglie Anna Maria Marchi con la quale era sposato da 61 anni: insieme hanno gestito negli anni Settanta e Ottanta lo storico bar Tazza d’Oro di corso Alberto Pio. Poi, insieme ai cognati, il bar Roma, fino a quando la moglie Anna Maria ha aperto l’indimenticabile pelletteria e profumeria ‘Maria Giovanna’, insieme alla socia Gianna Giovanella, autentico negozio chic di piazzetta Garibaldi.

Con il passare degli anni, Loredano è poi subentrato nel negozio e di nuovo i due coniugi si sono trovati insieme non solo nella vita ma anche sul lavoro. Una passione, quella per il commercio, trasmessa alla figlia Barbara, titolare del ‘Negozio B’ di corso Alberto Pio. Loredano amava la sua piazza: gli bastava scendere le scale di casa per trovarsi con gli amici per il caffè al bar, la lettura del giornale, le chiacchiere di politica e di sport. Al primo posto, però, c’era l’immancabile passeggiata quotidiana a braccetto con Anna Maria che gli è stata vicino fino alla fine, con un amore e una dedizione oltre ogni misura.

Le esequie, organizzate dalle onoranze Salvioli, si svolgeranno oggi, partendo alle 15 dalle camere ardenti del Ramazzini per il Duomo dove sarà celebrata la Messa.

Maria Silvia Cabri