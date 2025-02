La città piange Sergio Saltini. Era il volto di ’Progetto per la Vita’

Era una colonna portante del volontariato, cui ha dedicato tutta la sua vita. La comunità è in lutto per la morte improvvisa di Sergio Saltini, avvenuta ieri mattina all’età di 77 anni. Sergio credeva fortemente in ogni progetto o proposta che portava avanti con gli occhi che gli brillavano e la forza della passione, senza mai tirarsi indietro. Un trascorso da imprenditore, ma soprattutto da volontario, coltivando il sogno di realizzare a Carpi le condizioni migliori per assicurare alle famiglie con figli disabili la prospettiva di un sicuro e sereno ‘dopo di noi’.

E’ stato, infatti, tra i fondatori dell’associazione ’Progetto per la Vita’ che riunisce sei associazioni e l’Unione Terre d’Argine con l’obiettivo comune di promuovere, appunto, la cultura del ‘dopo di noi’, progetti di ‘palestra di autonomia’ e soluzioni abitative in grado di accompagnare le persone con disabilità nel loro cammino di vita indipendente.

Tra le tantissime manifestazioni di cordoglio, c’è quella del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Progetto per la Vita: "Ci uniamo al dolore di figli Andrea e Simone e dei familiari, ed esprimiamo profonda gratitudine a Sergio, per l’esempio di dedizione e passione con cui ha guidato la Fondazione. Grazie al suo impegno, alla capacità di relazioni e alla ostinata convinzione – proseguono – la Fondazione Progetto per la Vita è cresciuta e si è imposta a livello cittadino come interlocutore affidabile delle Istituzioni e partner di altre realtà del Terzo Settore. La scomparsa di Sergio Saltini lascia un vuoto profondo e un’eredità impegnativa nel volontariato carpigiano che perde una delle figure di riferimento nel settore del sociale, dell’assistenza e dei servizi dedicati alle persone con disabilità".

Commovente il ricordo della presidente della Fondazione Casa del Volontariato, Giulia Pellizzari: "Ci mancheranno i suoi modi, il sorriso, la caparbietà. Come tutti coloro che nella vita sanno seminare bene, tuttavia, i frutti del suo grande impegno resteranno, e la sua figura, che chiunque frequentasse il ‘condominio della solidarietà’ di via Peruzzi era abituato a vedere spesso, sempre alla ricerca di quelle relazioni e sinergie che hanno consentito di dare concretezza ai suoi progetti, resterà un esempio per tutto il mondo del Terzo settore". Gratitudine è espressa anche dall’amministrazione comunale e dal sindaco Riccardo Righi: "Con la sua visione ha reso più tangibile il concetto di inclusione, ricordandoci che il ‘dopo di noi’ non è una responsabilità solo familiare, ma un impegno collettivo per una comunità che voglia davvero definirsi solidale". "Ho conosciuto Sergio il vulcano di idee, il promotore tenace di iniziative e il volontario. Ma anche il papà affettuoso e l’amico col quale ti capisci al volo. Mi mancherà", lo ricorda l’ex sindaco Alberto Bellelli. Da oggi alle 15 sarà possibile portare un saluto a Saltini alle camere ardenti del Ramazzini: da qui domani alle 15 si partirà per la celebrazione delle esequie nella Chiesa della Santissima Trinità di Cibeno.

