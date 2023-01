La città piange Stefano Chiossi, storico commerciante del centro

"Inspiegabile e sconvolgente". Choc in città per la scomparsa del noto commerciante Stefano Chiossi, che nella mattinata di ieri è stato trovato morto all’interno del suo storico negozio di abbigliamento maschile con vetrine sulla centralissima piazza Martiri Partigiani, a due passi dal Duomo. Capitava spesso si affacciasse per fare due chiacchiere con chi passava sotto quel breve tratto di portico a fianco del sagrato di San Giorgio. Chiossi era stato attenta ‘sentinella’ dei lavori sulla piazza perché alla sua città era affezionatissimo, come era legato al Sassuolo Calcio, che seguiva con attenzione, e soprattutto a quel negozio all’interno del quale passava le sue giornate, interrompendo la routine giusto per un caffè presso l’attiguo Bar ‘La Guglia’, di cui era cliente abituale. Capitava spesso di vederlo al tavolino insieme ad altri esercenti o conoscenti, a chiacchierare con un’attenzione e una curiosità coinvolgenti, e ancora più spesso solcare in sella alla bicicletta le strade del centro che separano la sua abitazione da quel negozio a cui, commerciante figlio di commercianti, ha dedicato la vita. La sua scomparsa ha profondamente scosso la città e i tantissimi che lo conoscevano. Nato nel 1965 (avrebbe compiuto 58 anni a febbraio), Chiossi è stato ricordato sui social, tra gli altri, anche dal vicesindaco Alessandro Lucenti che ha voluto salutare, a nome della città, "una persona sincera, un amico, un amante della nostra Sassuolo che non perdeva occasioni per darci suggerimenti".

