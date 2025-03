La città ridisegnata dai giovani. In un Forum le loro idee e desideri

È partito il percorso verso il ‘Forum giovani’ di Carpi, un organismo di partecipazione che coinvolgerà ragazzi/e tra i 16 e i 25 anni rappresentativi di mondi diversi, dalla scuola all’università, dallo sport al volontariato all’associazionismo, per consultarli sui temi che stanno loro più a cuore riguardo alla città. Il Comune ha affidato al capigiano Alessandro Cattini (foto), facilitatore ed esperto di processi partecipativi, l’incarico di co-progettare e condurre il percorso partecipativo che porterà alla creazione del Forum e di coordinarne il funzionamento. Il primo atto, già in corso, è l’analisi del contesto, con la mappatura delle associazioni e dei gruppi formali e informali dei giovani di Carpi. Ed è in programma anche la presentazione del percorso partecipativo sia alle Consulte comunali (a partire da lunedì) sia alle scuole. Il percorso partecipativo entrerà nel vivo a maggio, con il primo incontro, in forma di workshop, che sarà dedicato a una trentina di giovani rappresentanti di associazioni, gruppi informali, scuole superiori e Università. L’incontro avrà l’obiettivo di selezionare i temi da affrontare nel Forum previsto per l’autunno che, invece, prevede sessioni laboratoriali aperte a tutti i giovani dai 16 ai 25 anni che vorranno partecipare. La creazione del ‘Forum giovani’ era prevista nel programma di mandato dell’amministrazione con l’obiettivo di costruire relazioni intergenerazionali e di costruire una città che sia pensata dai giovani e per i giovani attraverso, appunto, la partecipazione e l’inclusione dei giovani stessi, l’aggregazione finalizzata a uno scopo comune, la promozione di un sano protagonismo, della cittadinanza attiva e dell’informazione sociale.