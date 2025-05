La cittadella della giustizia alla Manifattura tabacchi. Nordio: «Ci sarà accelerazione”

Modena, 5 maggio 2025 – La nuova cittadella della giustizia, che comprenderà procura e tribunale, sorgerà nel complesso immobiliare dell’ex Manifattura Tabacchi, a seguito della recente acquisizione da parte del ministero: ospiterà tutte le sedi giudiziarie. Il progetto è stato illustrato nell’attuale sede del tribunale, in corso Canalgrande 77, alla presenza del ministro della Giustizia Carlo Nordio, Alberto Rizzo, presidente del Tribunale di Modena, Massimo Mezzetti sindaco di Modena, Luca Masini, procuratore della Repubblica di Modena, Roberto Mariani, presidente dell’Ordine degli avvocati. “La cittadella della giustizia di Modena – le parole di Nordio - sta diventando realtà ed avrà sicuramente una forte accelerazione. Abbiamo tutti i presupposti perché questo avvenga, a cominciare da persone che hanno una capacità organizzativa estremamente elevata. Spero di poter avere l’onore di posare la prima pietra, il che significa in un tempo abbastanza compresso. Quanto per la prima pietra speriamo molto presto, per l’ultima quattro anni. Fondi? Non dovrebbero esserci problemi su questi. Ma i presupposti più importanti sono quelli logistici ed organizzativi. In Italia costruire qualcosa, e questo vale anche e soprattutto per le carceri, è estremamente difficile. Perché i vincoli idrogeologici, culturali e paesaggistici, sono tali per cui posare o rimuovere un mattone è sempre questione molto complessa”.

La Manifattura Tabacchi venne costruita nell'area dell'antico Convento di Santa Maria Maddalena, fondato nei primi anni del XVII secolo dopo il trasferimento in questo luogo delle monache convertite. Negli anni il complesso ha subito significativi cambiamenti e ampliamenti, sia nella destinazione d’uso che nella sua forma.

Negli ultimi anni l’ex Manifattura Tabacchi di Modena è stata al centro di un importante progetto di rigenerazione urbana. Dopo la dismissione della fabbrica nel 2002 e la dichiarazione di interesse culturale nel 2007, il sito è stato ceduto a Fintecna, che ha promosso un primo intervento di recupero con gli architetti Paolo Portoghesi e Tiziano Lugli, conservando gli edifici storici e aprendo nuovi spazi pubblici. Dal 2019, la Fondazione di Modena e Cassa Depositi e Prestiti, in accordo con il Comune di Modena, hanno avviato un nuovo progetto di riqualificazione completa, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale.