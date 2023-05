La Cittadella della Giustizia "Bel progetto, ma ci vorrà tempo"

La cittadella della giustizia negli spazi dell’ex manifattura tabacchi. Il progetto c’è ed è già tutto definito: verrà costruito un nuovo edificio per la Procura della Repubblica a due passi da via Monte Kosica, l’ampio edificio da restaurare vicino alla vecchia ciminiera sarà la sede del Tribunale, munito di parco sul retro dov’era il giardino del marchese Coccapani. Infina, una "piazza della Giustizia" con una statua del Giudizio universale affacciata sui due edifici, collegati da passerelle e altri spazi pubblici. Costi: oltre 80 milioni di euro di cui 56 già assicurati dall’ex ministro della Giustizia Marta Cartabia (con il contributo del sottosegretario modenese Vittorio Ferraresi) e una trentina ancora da individuare.Il piano è stato presentato dal Comune, il sindaco Muzzarelli spera di vedere iniziare i lavori nel 2024. Ma i tempi di realizzazione, secondo l’ex sottosegretario al ministero della Giustizia, Vittorio Ferraresi (M5S), potrebbero essere lunghi.

"Progetti così complessi – dice a questo proposito l’esponente dei pentastellati – richiedono molto tempo e non ci vuole nemmeno troppa fretta. Magari l’inizio cantieri si può anche ipotizzare nel 2024, ma non aspettiamoci lavori lampo. Sarebbe un ottimo risultato finire nel giro di cinque anni, ma credo che occorrerà molto di più. Diciamo che saranno uffici giudiziari a disposizione delle nuove generazioni di avvocati, quelli che al momento non sono nemmeno iscritti alla facoltà di Giurisprudenza. Ma era importante cominciare l’iter – continua Ferraresi – e soprattutto sbloccare il primo blocco di finanziamenti. E questo lo si deve al nostro lavoro, che risale ai tempi in cui ero sottosegretario al ministero della Giustizia. Ottenemmo una cifra che era molto vicina al costo totale dell’opera. Poi, nel corso degli anni, come spesso capita il preventivo aumenta, soprattutto quando si sceglie il meglio. Ma si può anche cercare di correggere il progetto contenendo i costi, oppure trovare altre vie di finanziamento per portare a termine il progetto".

E’ un’opera che comunque rende orgoglioso l’ex sottosegretario: "Fin dall’inizio avevamo scelto la location dell’ex manifattura tabacchi, concordando con le varie istituzioni che fosse la più idonea, mentre le altre soluzioni possibili erano tutte da sacartare. Nel momento in cui i lavori saranno finiti restituiremo alla città una zona che, purtroppo, era destinata al degrado. Abbiamo trattato con la Casse Depositi e Prestiti, anche in quell’occasione non è stato semplice arrivare in fondo, ma ce l’abbiamo fatta".

Si era parlato anche della mancata sede del Banco San Geminiano, ma Muzzarelli è stato chiaro su questo punto: "Abbiamo detto no all’Alcatraz – ha detto il sindaco – perché avrebbe portato via una parte di economia del centro storico e la ex Manifattura è pure vicina alla stazione ed è comoda anche perché sposteremo la stazione dei pullman".

L’ottimismo c’è: "Oggi la giustizia si amministra purtroppo in tanti spazi bui e senza finestre – ha detto il giorno della presentazione l’architetto Agnoletto – Manterremo la memoria della ex Manifattura e avremo la statua di una donna a simboleggiare le tante che qui lavoravano mentre avremo anche una piazza della Giustizia. La nuova Procura sarà costituita da due nuclei in cemento armato uno dentro l’altro. Abbiamo fatto un duro lavoro di squadra".

Roberto Grimaldi