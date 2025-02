La Cittadella fa ricorso al giudice dopo la sconfitta con lo Zenith

Cittadella-Zenith avrà una coda presso il Giudice sportivo. Dopo la sconfitta per 3-0 maturata domenica scorsa nella partita con i toscani, il club di via Delle Suore ha infatti deciso di presentare preannuncio di reclamo, a cui poi seguirà in queste ore il reclamo vero e proprio. Al momento le bocche in casa Cittadella restano cucite fino a quel momento, ma la motivazione, a quanto si è potuto sapere, dovrebbe riguardare un presunto errato tesseramento di un giocatore toscano. Si tratta del terzo ricorso che in poche settimane ha riguardato una gara disputata dalla Cittadella. Il primo ricorso era arrivato dopo il ko 4-1 maturato nella partita a Piacenza per il cartellino rosso conferito a Boccaccini con la richiesta di ripetizione della gara per errore tecnico: contro la bocciatura in primo grado c’è stato il ricorso in appello che sarà discusso oggi. Poi c’era stato il ricorso dell’Imolese per la gara con la Cittadella terminata 2-2: anche qui in primo grado il Giudice della Serie D ha respinto la richiesta di ripetizione per errore tecnico sull’espulsione del difensore imolese Elefante. Intanto sempre dal comunicato è arrivata la squalifica di Martey per la quinta ammonizione (Carretti è andato in diffida): domenica sul campo della capolista Forlì dovrebbe così toccare a Sardella giocare sull’out di sinistra, da valutare se qualcuno fra Aldrovandi e Serra potrà recuperare, sempre out Tesa e Fontana.

d.s.