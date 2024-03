La Cittadella non si ferma. Anche in 10 sbanca Montecchio

MONTECCHIO

0

CITTADELLA

3

MONTECCHIO: Voltolini, Sane, Torri, Contini, Longhi, Borghi (18’st Bevilacqua), Romanciuc (22’st Blotta), Bassoli (35’st Aroma), Attolini, Dall’Aglio (22’st Lusetti), Davoli. A disp.: Sodano, Blotta, Oliomarini, Montepietra, Zavaroni. All. Ferretti

CITTADELLA: Narduzzo, Azzi, Pivetti (1’st Pezzani), Covili, Aldrovandi, Caselli, Bandaogo (1’st Boilini), Vernia (40’st Arati), Ridolfi (7’st Martinez), Guidone (35’st Malivojevic), Caesar Tesa. A disp.: Neri, Serra, Mondaini, Falanelli. All. Salmi

Arbitro: Senes di Cagliari

Reti: 9’st Vernia, 12’st autorete Sanè, 48’st Martinez

Note: espulso al 9’ Caselli, ammoniti Pivetti, Dall’Aglio, Bevilacqua

Nemmeno l’inferiorità numerica dopo appena 9’ ferma la corsa della "schiacciasassi" Cittadella, che con 3 reti nella ripresa vince anche a Montecchio e sale a +7 sul Terre di Castelli, in campo oggi a Piacenza col Nibbiano. Salmi tiene in panchina Martinez e Malivojevic e in avvio Vernia sfiora il palo, poi al 9’ Caselli ferma un avversario lanciato a rete e prende il rosso: sulla punizione Davoli, ex di turno, impegna Narduzzo. Al 25’ Bandaogo innesca Guidone che a tu per tu con Voltolini si fa fermare. Al 30’ Attolini ci prova da fuori, sfera deviata, ma Narduzzo si supera. Prima del riposo ancora Attolini di tacco sfiora l’eurogol. Nella ripresa al 9’ gran tiro da fuori di Vernia che vale l’1-0. Immediato il 2-0 quando dal corner di Vernia la palla viene deviata da Sanè nella propria porta. Nel recupero Martinez appena entrato mette la firma sul 3-0.