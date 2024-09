La Cittadella rimonta e sbanca Castelmaggiore

PROGRESSO

1

CITTADELLA

2

PROGRESSO: Roccia, Mele, Ferraresi, Cavazza (64’ Ghebreselassie), Cestaro, Bellisi (69’ Gian), Carrozza (89’ Iacovoni), Corzani (76’ Finessi), Maltoni, Selleri, Matta (87’ Pizzirani). A disp.: Cheli, Fini, Sansò, Nanetti. All.: Marchini

CITTADELLA: Albieri, Mandelli, Serra, Formato (61’ Truffelli), Marchetti (74’ Mondaini), Sabotic (56’ Pezzani), Aldrovandi, Teresi (56’ Gandolfi), Guidone (87’ Rovatti), Martey, Bertani. A disp.: Piga, Andreotti, Borsari, Carretti. All.: Salmi

Arbitro: Montefiori di Ravenna

Reti: 10’ Carrozza, 29’ Formato, 59’ Bertani

Note: espulsi mister Marchini e il vice Lopez al 30’, Mandelli al 65’ per doppia ammonizione, Gian all’83’, Selleri al 90’. Ammoniti Teresi, Maltoni, Aldrovandi, Mandelli, Ferraresi.

Debutto con rimonta per la Cittadella, che nel preliminare della Coppa di serie D sbanca Castelmaggiore e accede al primo turno che si disputerà domenica 8, quando ospiterà sul campo di San Damaso il Corticella. La squadra del tecnico Salmi parte subito bene (buone occasioni da rete per Aldrovandi, Bertani e Guidone) ma è il Progresso a passare al 10’: Mele fugge sulla sinistra e mette in condizione Carrozza, da pochi passi, di infilare con forza Albieri. Al 29’ Teresi innesca Guidone che crossa dall’out sinistro per Formato, appostato sul palo opposto, e bravo ad appoggiare di testa in rete l’1-1. Al 35’ ripartenza della Cittadella, Martey scatta sulla destra, palla al centro per Serra che disturbato calcia male. Al 42’ Maltoni viene evidentemente strattonato in area ospite, ma l’arbitro vede simulazione dell’attaccante rossoblù. Al 50’ Matta aggancia un pallone in piena area piccola, campanile insidioso in area, Albieri si inerpica per agguantare in presa. Al 59’ sorpasso della Cittadella, girata di testa Bertani sul secondo palo che non lascia scampo a Roccia. Al 63’ sforbiciata al volo di Bertani, conclusione alta sulla traversa, poi il doppio giallo a Mandelli lascia la Cittadella in dieci, ma anche Gian all’83’ viene espulso per una brutta entrata. Al 95’ Iacovoni sfiora il palo alla destra del portiere avversario.