La Cittadella si illude, il Lentigione recupera

LENTIGIONE 2 CITTADELLA 2

LENTIGIONE (3-5-2): Gasperini; Capiluppi, Lombardi, Gobbo; Cavaccioli, Nappo, Pari (38’st Bocchialini), Battistello, Alessandrini (30’st Sabba); Nanni, Pastore (44’st Babbi). A disp. Delti, Grammatica, Manco, Maggioli, Bonetti, De Marco. All. Cassani

CITTADELLA (3-4-2-1): De Fazio; Sabotic, Boccaccini, Fort; Carretti (47’st Bertani), Mora (21’st Teresi), Marchetti, Manzotti (44’st Rovatti); Osuji, Martey (26’st Sardella); Formato (35’st Guidone). A disp. Leonardi, Serra, Aldrovandi, Andreotti. All. Gori

Arbitro: La Luna di Collegno

Reti: 20’ Osuji, 28’ Fort, 40’ Nanni, 45’ Alessandrini

Note: ammoniti Nappo, Nanni, Sabba, Sabotic

Quarantacinque minuti di fuochi d’artificio con 4 gol griffano il 2-2 fra Lentigione e Cittadella. I rimpianti sono della squadra di Gori, avanti 2-0 dopo 28’ e ripresa prima del riposo, ma il punto sul campo della quinta della classe è comunque un bel passo avanti verso la salvezza, con un altro punto guadagnato sui playout (da +6 a +7) a 5 gare dalla fine. Senza Sala e con Guidone acciaccato, Gori per la prima volta rinuncia alle due punte chiedendo a Osuji e Martey di appoggiare il grande ex di turno Formato. Ne esce un primo tempo champagne con la Cittadella che passa al primo affondo al 20’: l’altro ex Manzotti serve in area Osuji che incrocia sul secondo palo in modo imparabile. La squadra di Gotri raddoppia al 28’ quando da una punizione dalla sinistra Bocconcini fa sponda per Fort che di testa non dà scampo a Gasperini. La gara sembra in controllo, ma il Lentigione reagisce subito e al 36’ Nanni fa le prove su punizione, che esce di poco. Al 40’ però la sua battuta dai 25 metri sorprende un incerto De Fazio, che aveva scelto una barriera con due soli uomini (Martey e Marchetti) non messa benissimo. Prima del riposo ecco anche il 2-2 quando Nappo crossa sul secondo palo dove Alessandrini di testa trova il tempo giusto. Il caldo fa calare i ritmi della ripresa e le occasioni sono poche. Al 60’ Alessandrini per Battistello chiuso da De Fazio, sul tap in il portiere anticipa Alessandrini pronto a fare doppietta. Gori si gioca Teresi e Sardella e nei 10’ finali anche Guidone ma il 2-2 non cambia più.