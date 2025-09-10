La cittadinanza a Zuppi:: "Grazie per il vostro affetto"

Il cardinale Matteo Maria Zuppi è da ieri un nuovo cittadino di Castelfranco Emilia. Al Cardinale di Bologna (Castelfranco è sotto la Diocesi felsinea) e presidente della Cei (Conferenza episcopale italiana) è stata infatti consegnata ieri pomeriggio la pergamena della cittadinanza onoraria, dopo una celebrazione dall’alto valore simbolico in piazza della Vittoria, nell’ambito della Sagra del Tortellino. La proposta di conferimento è stata votata all’unanimità "in tempi non sospetti" (cioè prima dell’ultimo conclave), dal consiglio comunale lo scorso 31 marzo. Già nel 2020, peraltro, era avvenuta la consegna al porporato dell’Aes Signatum (una replica dei lingotti in rame risalenti al V secolo a.C. e rivenuti a Castelfranco), che rappresenta, nei fatti, le chiavi della città.

Il cardinale Zuppi ha mostrato un grande apprezzamento per questa onorificenza, dichiarando: "È per me un grande onore ricevere questa cittadinanza, e il primo sentimento che mi nasce nel cuore è quello della gratitudine: grazie di cuore per la vostra presenza, per la vostra vicinanza, per l’affetto che oggi testimoniate. La comunità è fatta, innanzitutto, di persone. Persone che si sostengono, che camminano insieme, che condividono la gioia e la fatica del vivere quotidiano. Ma la comunità non è soltanto questo: accanto alle persone ci sono anche le istituzioni, che hanno il compito di custodire e servire il bene comune. Tutti, insieme, siamo dentro a una casa comune. Questa casa deve diventare umanità, accoglienza, attenzione. Attenzione in modo speciale ai più deboli, a coloro che hanno maggiormente bisogno di sostegno".

Il sindaco Giovanni Gargano, che più volte ha ricordato di avere proposto l’iniziativa della cittadinanza a Zuppi in quanto "uomo del dialogo, costruttore di pace e seminatore di speranza", ha aggiunto: "Ci sono giorni che nascono come tutti gli altri. Eppure, dentro a certi giorni, accade qualcosa che li rende diversi: diventano memoria. Memoria che resta e ci tiene insieme. Oggi (ieri, ndr) a Castelfranco Emilia, viviamo uno di quei giorni. Perché oggi la nostra comunità non consegna soltanto un riconoscimento: abbraccia il Cardinale e sorride insieme a lui".

Marco Pederzoli