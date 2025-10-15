Strade e ferrovie, l'attesa infinita
Matteo Naccari
Strade e ferrovie, l'attesa infinita
Modena

CronacaLa Cobi Meccanica fa il bis. Soffre ma batte il Cascina
15 ott 2025
ALESSANDRO TREBBI
Cronaca
La Cobi Meccanica fa il bis. Soffre ma batte il Cascina

Dopo l’ottimo avvio alla prima giornata di B2, la Cobi Meccanica ha concesso il bis superando stavolta con un sofferto 5-4 la formazione di Cascina (Pisa): meno brillante del solito il giovanissimo Lorenzo Rettighieri, ma ci hanno pensato Francesco Mundo e Lorenzo Guercio, con due belle doppiette, a mettere il risultato in cassaforte.

In C1, severa batosta interna per l’Eurolamiere, sconfitta per 5-1 dal Cadelbosco. Brillanti risultati invece per le formazioni modenesi militanti nella C2 regionale: la Stendalto ha avuto ragione con un tiratissimo 4-3 del Forlì, grazie all’en plein del neo acquisto Denis Guastadini, classe 2010. Si è sbloccata anche la Cdr Pizzeria Vesuvio, che ha regolato con un agevole 6-1 il Castelmaggiore di Bologna, con tripletta di Luigi Sala.

In D1, trasferta da dimenticare per l’Euromec, che a Casalgrande ha rimediato il cappotto 7-0. In D2, girone A, la Costruzioni Generali ha perso per 6-1 a Valnure, mentre nel girone B sorride la Cdr che ha espugnato per 5-2 il campo della Fortitudo; nel girone D la Mondotecnico Villa D’Oro ha vinto per 4-3 a Cesena.

