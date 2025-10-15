La Cobi Meccanica fa il bis. Soffre ma batte il Cascina

Dopo l’ottimo avvio alla prima giornata di B2, la Cobi Meccanica ha concesso il bis superando stavolta con un sofferto 5-4 la formazione di Cascina (Pisa): meno brillante del solito il giovanissimo Lorenzo Rettighieri, ma ci hanno pensato Francesco Mundo e Lorenzo Guercio, con due belle doppiette, a mettere il risultato in cassaforte.

In C1, severa batosta interna per l’Eurolamiere, sconfitta per 5-1 dal Cadelbosco. Brillanti risultati invece per le formazioni modenesi militanti nella C2 regionale: la Stendalto ha avuto ragione con un tiratissimo 4-3 del Forlì, grazie all’en plein del neo acquisto Denis Guastadini, classe 2010. Si è sbloccata anche la Cdr Pizzeria Vesuvio, che ha regolato con un agevole 6-1 il Castelmaggiore di Bologna, con tripletta di Luigi Sala.

In D1, trasferta da dimenticare per l’Euromec, che a Casalgrande ha rimediato il cappotto 7-0. In D2, girone A, la Costruzioni Generali ha perso per 6-1 a Valnure, mentre nel girone B sorride la Cdr che ha espugnato per 5-2 il campo della Fortitudo; nel girone D la Mondotecnico Villa D’Oro ha vinto per 4-3 a Cesena.