"La colata scende ancora: Pasqua drammatica"

"La frana da ieri pomeriggio è scesa ancora di 70 metri, temiamo che il giorno di Pasqua sarà quello più complicato". Sono ore di lavoro e apprensione per i residenti della frazione di Boccassuolo di Palagano, spezzata in due dalla colata di fango. La frana, muovendosi per due chilometri, ha già spazzato via un ponte e una strada di collegamento. Il sindaco e presidente della Provincia Fabio Braglia ieri ha affiancato i tecnici dell’Università, il professor Alessandro Corsini, ordinario di Geologia applicata, con i suoi collaboratori, assieme agli esperti dell’Agenzia regionale per la Difesa e la Protezione del suolo. Sono stati messi in campo strumenti di rilevazione per monitorare la situazione, è stato possibile effettuare immagini dall’alto attraverso il drone del Dipartimento di Scienze chimiche ed ecologiche di Unimore, con l’utilizzo degli infrarossi per capire come si evolve la frana.

"Le prime abitazioni interessate – spiega Braglia – sono seconde case, stiamo aiutando i proprietari a svuotare gli immobili dagli arredi e oggetti all’interno. Purtroppo la frana si sta allargando ulteriormente a velocità sostenuta".

I tecnici sul posto con gli escavatori stanno lavorando incessantemente "provando a deviare il corso dell’acqua cosicché la colata si allarghi il meno possibile. L’intervento è continuo, si fa quel che si può. La nostra preoccupazione è che il giorno di Pasqua sarà quello più complicato, esamineremo i dati dello studio dei geologi non appena saranno a nostra disposizione". Un dramma che non accenna a finire dunque: "Servono aiuti immediati dalle istituzioni, chiunque ce li possa dare".

g.a.