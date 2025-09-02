La colazione è con Harry Potter . Magia senza età al cinema Victoria

Da nove anni il cinema Victoria celebra l’arrivo di settembre con un appuntamento ormai atteso da centinaia di fan: la colazione con Harry Potter e la proiezione della saga. Non è un caso che la data scelta coincida con il Back to Hogwarts, il giorno in cui, nei libri, gli studenti salgono sul treno per la scuola di magia. Quest’anno il primo settembre cadeva di lunedì, ma la direzione ha deciso comunque di sfidare il calendario per mantenere viva la tradizione. "A Londra questo evento non si organizza più – racconta la direttrice Jessica Andreola – e noi abbiamo voluto portarlo qui". La scommessa si è rivelata vincente. Lo scorso anno erano accorse oltre 1500 persone; questa volta, nonostante la giornata lavorativa, il cinema ha visto riunirsi circa 500 spettatori in sala e quasi mille partecipanti complessivi. Numeri che confermano quanto il mondo creato da J.K. Rowling sappia ancora unire generazioni diverse: famiglie, ragazzi, adulti cresciuti insieme al maghetto. "Harry non ha età – spiega Andreola – ed è capace di coinvolgere chiunque". L’atmosfera era magica già dall’ingresso. Il cinema è stato riempito di gadget esclusivi – quaderni, manifesti, tote bag, spille – e arricchito da collaborazioni con realtà locali. Keik ha preparato le celebri ciambelle di Harry, la pasticceria Il Dolcetto ha sfornato il ’biscotto parlante’. Quest’anno è arrivata una novità permanente: le scale del cinema sono un percorso decorato con i quadri di Hogwarts.