La collezione Assicoop. Più di mille opere d’arte raccontano la nostra storia

Collezionare vuol dire seguire una passione, ma significa anche raccontare la storia di luoghi, di persone, di momenti creativi. "Le nostre raccolte sono nate anche da un sentimento territoriale, con l’intento di contribuire alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio storico artistico delle aree in cui operiamo. Desideriamo così restituire alla comunità parte della ricchezza prodotta dalla nostra attività d’impresa", spiega Milo Pacchioni, presidente di Assicoop Modena&Ferrara che in questi giorni ha presentato il nuovo corposo catalogo (in due volumi) sulla sua ricca collezione di opere di artisti modenesi e ferraresi dell’Ottocento e del Novecento.

Avviata già una ventina d’anni fa con le prime acquisizioni di lavori di autori modenesi, dal 2012 Assicoop ha esteso la sua collezione anche all’arte ferrarese, proprio come la sua attività (e quella di Legacoop estense) abbraccia le due città che furono capitali estensi. Oggi la collezione d’arte di Assicoop è arrivata a contare più di mille opere fra dipinti, scultura e grafica (circa 700 per Modena, 300 per Ferrara), collocate nelle sedi della rete assicurativa e periodicamente esposte al pubblico anche con visite guidate.

"C’è un fortissimo legame fra le personalità artistiche e il territorio – fa notare Luciano Rivi, curatore della collezione e del catalogo –, e per questo già da diversi anni abbiamo avviato collaborazioni strutturate con istituti culturali delle città, come il Museo Civico a Modena, il Museo Archeologico Nazionale e Casa Romei a Ferrara. Questo ha consentito anche di attivare ricerche approfondite sulle opere e sugli autori, in rapporto con le loro realtà".

Introdotto dai saggi di Sonia Cavicchioli, Luciano Rivi e Fabio Montella, il volume dedicato a Modena illumina lo stato dell’arte modenese fra i due secoli e lo ‘inscrive’ anche nel più generale quadro sociopolitico, di una realtà in veloce cambiamento. Fra gli autori, spiccano ovviamente alcune figure di riferimento, come Adeodato Malatesta, Giuseppe Graziosi o Enrico Prampolini, futurista e protagonista delle avanguardie. Anche le firme più famose rivelano scoperte sorprendenti: di Gaetano Bellei, amatissimo per le sue scene di vita familiare e i suoi ritratti (a cavallo fra i due secoli), sono entrati in collezione anche alcuni paesaggi e vedute campestri di particolare suggestione.

Fra gli altri, la raccolta Assicoop mette in evidenza alcune figure apparentemente meno conosciute ma che hanno lasciato tracce evidenti in città, come Ermenegildo Luppi (nato nel 1877) che disegnò il Monumento ai Caduti della Prima guerra mondiale, ben visibile lungo i viali del parco, o Maria Capello, di nobile famiglia, pittrice e scultrice nel primo ‘900 (fu lei a realizzare il busto di Carlo Goldoni collocato nel 1907 accanto al teatro Comunale), e include anche lavori del periodo preastrattista di Mauro Reggiani.

La collezione Assicoop si amplia via via, attraverso un’attenta ricognizione delle aste e del mercato antiquario: fra gli acquisti più curiosi, quello di un’opera di Giovanni Muzzioli che fu prolifico e splendido autore, pur nella sua breve vita (morì nel 1894, a soli 40 anni): il suo "Ritratto di signora in nero" è rispuntato – chissà come – in un’asta a Montevideo, in Uruguay, ed è così tornato nella sua Modena.

Nello scorrere del tempo, la raccolta Assicoop ha già esteso lo sguardo al nuovo secolo e al nuovo millennio: vi figurano diverse opere di apprezzati artisti modenesi nostri contemporanei come Franco Guerzoni, Wainer Vaccari, Davide Benati, Erio Carnevali e il più ‘giovane’ di tutti, Andrea Chiesi, classe 1966, evocativo e quasi misterioso nel bianco e nero dei suoi paesaggi postindustriali. Che si aprono al futuro.