La ’Colonna della libertà’ a Mirandola

Ha come meta Mirandola "La Colonna della libertà", rievocazione storica di mezzi militari e uomini composta da 120 veicoli e oltre 400 figuranti in abiti dell’epoca, che il 25 aprile transiterà per la Bassa modenese giungendo da San Felice. Nella città dei Pico arriverà alle 11 e sosterà per il pranzo, lasciando la città intorno alle 15. "La Colonna della libertà – spiega Simone Guidorzi, direttore del Museo della Seconda Guerra Mondiale del Fiume Po – nasce nel 2008 dall’esigenza di mantenere viva la memoria storica che con il passare degli anni rischiava di affievolirsi, per la progressiva scomparsa delle persone protagoniste di quelle vicende. La Colonna della libertà si basa sul concetto di ’uscire’ dai musei, in occasione del 25 Aprile, per sensibilizzare il numero maggiore possibile di cittadini". Quest’anno sarà la 15esima rievocazione. "Abbiamo lavorato senza sosta – racconta il consigliere comunale Guglielmo Golinelli, promotore delle iniziative – per poter inserire Mirandola nelle tappe del percorso ".Tra i mezzi non sfileranno solo quelli di alleati e partigiani, ma faranno mostra anche mezzi degli occupanti. "Una straordinaria occasione – spiega l’assessore Fabrizio Gandolfi – per unire la comunità in Piazza Costituente. Ci piace pensare di aver saputo cogliere l’essenza di una ricorrenza dedicata al ricordo di chi pose la propria vita a rischio per la libertà, superando sterili polemiche. Auspico di vedere solo bandiere tricolori e non di partito".

Alberto Greco