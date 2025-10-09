La colonna sonora eseguita dal vivo. In sala il film con Marlene Dietrich

Marlene Dietrich aveva 28 anni quando nel 1929 girò ’Ich küsse ihre Hand, Madame!’ (in italiano ’Il bacillo dell’amore’) di Robert Land, e il suo fascino era già potente, magnetico: l’anno successivo sarebbe stata la protagonista de ’L’angelo azzurro’, il film che l’avrebbe consacrata come star. E proprio lei, Marlene, brillerà come stella del nuovo appuntamento del Modena Belcanto Festival: questa sera alle 21 alla sala Truffaut ’Il bacillo dell’amore’ verrà proiettato con una colonna sonora originale composta da Daniele Furlati, su commissione del festival con la Fondazione Cineteca di Bologna, ed eseguita dal vivo in prima assoluta dall’Ensemble del teatro Comunale di Modena, con lo stesso Furlati in veste di direttore e pianista, Angelica Foschi alla fisarmonica, Michaela Bilikova e Veronica Medina ai violini, Erica Alberti alla viola, Antonio Salvati al violoncello, Pierluca Cilli al contrabbasso, e la voce del tenore Joaquín Cangemi.

Pur essendo ancora un’opera del periodo del cinema muto, ’Il bacillo dell’amore’ già anticipava l’avvento del sonoro. "Infatti – spiegano gli esperti – il regista aveva adottato inquadrature innovative e soggettive che conferiscono dinamismo e modernità alla narrazione". Ambientato a Parigi, racconta la storia di Jacques, un nobile russo rimasto al verde che per sbarcare il lunario lavora come cameriere, e di Laurence, una giovane donna che respinge le sue avances, perché non crede lui sia davvero di sangue blu.

Daniele Furlati ha già collaborato con il Belcanto festival nella prima edizione, per la sonorizzazione del film ’My cousin’. Nell’ideare la ‘sua’ colonna sonora per ’Ich küsse ihre Hand, Madame!’, ha voluto integrare vari strumenti per ricercare l’atmosfera parigina: "Ho incontrato questo film tedesco in marzo, quando l’ho accompagnato al pianoforte al cinema Modernissimo di Bologna. E l’importanza della musica mi è subito apparsa evidente – spiega il compositore –. Il titolo originale del lungometraggio è preso in prestito da una canzone all’epoca molto famosa, un brano a ritmo di tango di Ralph Erwin su testo di Fritz Rotter interpretato dal tenore Richard Tauber. Ho avuto l’idea di comporre l’intera musica intorno a questa voce proponendo questo cine-concerto". Furlati aggiunge che "si tratta di un film muto molto particolare, con un uso interessante delle soggettive e inquadrature in movimento dai ritmi variabili. Nella mia partitura ho inserito anche un valzer musette che considero una variazione sul tema della canzone e accompagna le passeggiate dei personaggi. Un elemento di racconto che amo anche nel grande cinema sonoro".