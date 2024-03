La Comcor con la stella Guevara in più

Grande colpo di mercato per il Modena baseball che non termina di stupire. Il nuovo giocatore è Josè Guevara (nella foto a destra) 22 anni e vestirà la maglia gialloblu in serie A. Con un curriculum da "stella" del baseball si propone come "rookie" tra i migliori giovani dei pro americani Phillies Philadelphia. Dopo due stagioni ai massimi livelli ha brillato per agonismo: da esterno vanta una media battuta attacco oltre i 250 mb, vista la velocita vanta molte le basi rubate. Venezuelano della citta El Tigre, si gioca tutto il suo futuro nel campionato di serie A in Italia. Passaporto italiano con genitori italiani, i nonni vivono nel nord Italia, puo ricoprire il suo ruolo da italiano. Sfrutta l’esperienza dello zio Luis Guevara, atleta ai massimi livelli, con Infante Carlos (ex Modena baseball) nei tornei invernali in Venezuela. "Ho deciso di mettermi in gioco, con grandi ambizioni - dice Guevara - ho fatto esperienza a Philadelphia, poi sono rimasto affascinato della patria da genitori e parenti e ho scelto una valida societa emergente per mettermi in luce in A. Il grande sogno è meritare sui diamanti italiani la convocazione con la maglia azzurra del manager Mike Piazza". Idee chiar e grande autostima fanno dell’esterno Guevara un personaggio e atleta di grande futuro.

Intanto proseguono i lavori in corso allo stadio di baseball "Torri". Il Presidente Fibs (baseball softball) Andrea Marcon, il sindaco Muzzarelli, gli assessori Baracchi (Sport), Bosi (lavori pubblici), il presidente Modena Campioli, vice Ofelia Vitale (tutti nella foto al centro) hanno visionato l’ andamento dei lavori al nuovo stadio di baseball, finanziato dal "Pnrr" con quattro milioni euro. Il cantiere è in linea con il programma lavori, la scadenza è per dicembre 2025, ma i tecnici contano omologare il Torri, in anticipo. Modena coinvolge atleti, dirigenti, tecnici in sette categorie: serie A, giovanili, serie C softball. Si giocherà "in trasferta" tutto il girone d’andata, continuando allenamenti e attivita nelle scuole sport. "Quanto si sta realizzando a Modena - spiega Andrea Marcon - è una perfetta collaborazione delle parti. Terminati i lavori Fibs potrà usufruire del miglior stadio in italia, sarà di grande aiuto per le Nazionali azzurre. Felice scelta quella di Modena, destinataria di fondi Pnr"

Giorgio Antonelli