"La comicità vera è una forma di poesia"

Apprezzato autore, comico e attore di teatro, cinema e televisione, Natalino Balasso presenta a Modena cinque serate all’insegna della comicità, prodotte da ERT / Teatro Nazionale: da mercoledì a sabato, ‘La macchina comica’ / Cantiere’ al Nuovo Teatro delle Passioni, quattro differenti appuntamenti con protagonisti gli allievi (16 di cui 8 maschi e 8 femmine, tra i 20 e i 30 anni)) del laboratorio sulla comicità della Scuola Iolanda Gazzerro di ERT condotto negli ultimi mesi da Balasso. Il 31 dicembre, alle 22, in occasione del Capodanno, ‘La macchina comica / Serata conclusiva’ sarà al Teatro Storchi, con brindisi a mezzanotte insieme alla compagnia, composta da Marta Cortellazzo Wiel, Natalino Balasso e dagli allievi della scuola.

Balasso, come nascono questi spettacoli?

"Sono il frutto di un percorso di formazione di quattro mesi sui meccanismi del comico e i suoi principali strumenti, il corpo e la parola, nuclei portanti dei cinque appuntamenti, che sono l’esito del laboratorio. Nei primi quattro de ‘La macchina comica / Cantiere’ al Nuovo Teatro delle Passioni, ogni serata si compone di una sequenza fissa di scene nate dagli input teorici e da improvvisazioni in sala, scritte e interpretate dagli allievi. La sequenza è intervallata da interventi miei e di Marta Cortellazzo Wiel, che, con toni divertenti e ironici, creiamo un fil rouge tra i vari blocchi".

Ma ci sono anche le ‘scene madri’…

"Esatto, quattro diverse per ogni sera: si tratta di momenti in cui le attrici e gli attori (quattro protagonisti per ogni serata) mettono in scena alcuni testi del repertorio tragico (William Shakespeare, Christopher Marlowe e Dante Alighieri, Torquato Tasso, Roswitha di Gandersheim) per ribaltarne la natura. Affrontare testi tragici con meccanismi comici, senza alterare lo scritto originale, né farne una parodia: questa è stata la vera sfida".

"Il comico altro non è che il tragico visto di spalle": una frase che lei ricorda citando il critico e saggista letterario francese Gérard Genette. Come la interpreta e come ha chiesto ai suoi allievi di metterla in atto?

"Inevitabilmente il pensiero va ad uno dei miei miti, Freak Antoni (pseudonimo di Roberto Antoni, ndr), fondatore e leader degli Skiantos e considerato il padre del rock demenziale italiano. Proprio partendo da questo riferimento, ho chiesto ai miei allievi di affrontare alcune tragedie tentando di smontarne tutto quell’apparato di retorica, ipocrisia, luoghi comuni e riflessi condizionati che la nostra esistenza ci ha insegnato a usare per nasconderci alla nostra natura, attraverso i nudi meccanismi della comicità".

Secondo lei, il pubblico ha voglia/bisogno di ridere?

"Occorre distinguere tra la risata e la comicità. Quest’ultima non è un bisogno ‘pressante’, le persone non hanno ‘bisogno’ di comicità in quanto durante la giornata ci sono già tante occasioni per ridere. Si pensi ai social, alle battute, agli speaker radiofonici. Volendo ogni giorno ridono.

La comicità è qualcosa di differente". Cosa intende?

"La comicità è un campo vastissimo che può dare frutti succulenti e far crescere erbacce deludenti. Il bisogno di ridere insito nella natura umana viene soddisfatto a volte col cervello, a volte con la pancia. La comicità è importante ed è diversa dalla battuta in quanto è più poetica, può dare luogo a sentimenti contrastanti come la risata, il pianto, il cinismo, la tenerezza. E’ una vera e propria forma poetica se realizzata con coscienza e dedizione".