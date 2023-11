La commedia dei quattrini. E poesia contro la violenza

Il Marchese Parascandolo, detto il Professore, ordisce un piano paradossale che svela l’inutilità del possesso del denaro: ce lo racconta "A che servono questi quattrini" (nella foto), un classico della commedia, scritto da Armando Curcio, con Nello Mascia e Valerio Santoro, domani e mercoledì 22 al teatro Michelangelo. Domani sera allo Storchi i ‘mitici’ Legnanesi in "Guai a chi ruba". Mercoledì, all’auditorium Levi Montalcini di Mirandola, Gioele Dix (accompagnato da Silvano Belfiore e Savino Cesario) ricorderà l’immenso talento del cantautore filosofo in "Ma per fortuna che c’era il Gaber". Sabato 25 all’Astoria di Fiorano, Natalino Balasso sfoglierà il suo sferzante "Dizionario Balasso", mentre al teatro Cantelli di Vignola il ‘panettiere’ Stefano Chiodaroli ci ricorderà che "Sono rimasti solo i grissini".

Nel ridotto del teatro Storchi, venerdì 24 e sabato 25 la coreografa Michela Lucenti presenterà "Hamlet Puppet", una ballad - performance che affronta le vicende di Amleto dal punto di vista del fantasma del padre. Sabato sera, sul palco dello Storchi, per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il recital poetico "Sii dolce con me. Sii gentile" di e con Mariangela Gualtieri. Mentre da giovedì 23 a domenica 26, al Nuovo Teatro delle Passioni, debutta "Amleto" del Teatro dei Venti con i detenuti attori della Casa di Castelfranco Emilia.

s. m.