La comunità islamica: "Aperti al dialogo con l’amministrazione"

"È con favore che prendiamo atto delle dichiarazioni dell’amministrazione comunale. E siamo in attesa di incontrare quanto prima la stessa amministrazione, con cui vi è un dialogo continuo e con cui, già in passato, sono state discusse le varie opzioni relative al dislocamento del centro religioso".

È con queste parole che il presidente della comunità islamica di Modena, Abderrahim El Hafiane, riavvolge il nastro e dà un primo commento all’annuncio del Comune sull’avvio, in settembre, del procedimento preliminare per l’intervento urbanistico che prevede la rigenerazione del comparto dell’area Prolatte a Modena: progetto che comprende, infatti, anche la realizzazione della nuova sede del centro culturale islamico, in sostituzione di quella attuale in via delle Suore.

"Questo anche perché, come è giusto sottolineare, noi stessi siamo cittadini di Modena. E qualsiasi scelta che comporta uno sviluppo per il territorio, noi lo condividiamo, lo supportiamo". Non solo. "Tutto quello che fa bene alla cittadinanza è quindi accolto con favore, perché noi stessi siamo cittadini – ribadisce il presidente della comunità islamica – e come tali viviamo Modena, in ogni suo aspetto. Dunque, se ci sono investimenti pensati per il territorio, ben vengano. Anche se questi richiedono magari una nuova individuazione degli spazi".

Rimane comunque da sottolineare, inoltre, che "per questo immobile (il centro religioso attualmente situato in via delle Suore, ndr), abbiamo investito tanto, per renderlo sempre più accogliente. Parliamo di circa seicentomila euro, messi in campo da privati. Quindi – conclude – è chiaro che il cambiamento che verrà dovrà essere adeguato a ciò che abbiamo costruito in passato e nel corso degli anni". Dunque, "sì, apprendiamo con favore quanto riportato dall’amministrazione, alla quale ci rimettiamo per i prossimi incontri che si vorranno tenere per approfondire il tema e conoscere più dettagli".

