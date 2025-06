La comunità islamica si allarga. Acquisito il direzionale I Quadrati

La notizia, sui social, girava da qualche giorno, arricchita da commenti non particolarmente entusiasti, e raccontava come la comunità islamica di Sassuolo, e segnatamente l’Associazione Islamica di Sassuolo fosse in procinto di espandere gli spazi destinati alla sua attività oltre quelli, già acquistati anni fa, in via Cavour, ‘puntando’ sul direzionale ‘I Quadrati’.

La conferma sul sito dell’associazione stessa, che ha acquistato gli spazi occupati, fino a qualche tempo fa, dagli uffici di SGP ed è pronta a realizzarvi, si legge, ‘un Centro Polifunzionale: l’edificio, oggetto di acquisizione e valorizzazione si trova in via Circonvallazione Sud Est’, si legge sul sito dell’associazione islamica, che spiega come si tratti di una ‘superficie complessiva di circa 1917 mq, situata al primo piano’.

Qui nascerà il Centro ‘Al Medina’ che – si legge ancora - con una missione chiara: offrire opportunità di crescita personale e collettiva attraverso un’ampia gamma di attività pensate per rispondere alle esigenze di tutte le fasce d’età e categorie sociali’. Tra queste ‘corsi di lingua italiana per donne straniere che desiderano integrarsi nel tessuto sociale, laboratori creativi per bambini, seminari di formazione professionale’. A Braida serpeggia malumore, in ordine alla vicenda: non si sono ancore spente, infatti, le polemiche seguite alla celebrazione della ‘Festa del Sacrifico’ celebrata 10 giorni fa dalla comunità islamica al Parco Amico – con i residenti svegliati dalle preghiere diffuse all’alba dagli altoparlanti - che si apre un altro fronte.

s.f.