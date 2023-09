La comunità ritrova il team di calcio a 5

Domani il calcio a 5 torna al palazzetto dello sport di via Maestra a Ravarino: la Pro Patria San Felice, infatti, ha scelto l’impianto ravarinese come parquet casalingo per il campionato di C2, che la vedrà impegnata contro il Guastalla domani alle 15: "Riaccogliamo la Pro Patria con grande piacere – dice il consigliere delegato allo sport del Comune di Ravarino, Emanuele Rossi – anche perché ormai la consideriamo una squadra di casa. A parte la scorsa stagione, il club gioca da noi dal 2012, lo consideriamo fieramente ravarinese. E se le circostanze lo consentiranno, la società in futuro potrebbe anche iniziare l’attività giovanile, importantissima per il territorio". Dopo il sisma del maggio 2012, infatti, questa sarà l’undicesima annata della Pro Patria (unica eccezione il campionato 2022-23, giocato a San Felice) nell’impianto in via Maestra, dove il club ha disputato anche la B.