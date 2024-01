La conferenza della discordia. Mariupol, il sindaco ci ripensa: "Verso la revoca della sala"

È diventato un caso politico l‘evento di una mostra-conferenza sulla "ricostruzione" della città ucraina di Mariupol previsto in una sala civica di Modena. Appuntamento organizzato dall‘associazione Russia Emilia-Romagna e da più parti additato come dichiaratamente filo-russo.

L‘evento ora rischia di non svolgersi più o almeno di traslocare visto che il sindaco dem della città emiliana proporrà la revoca della sala. Tutto è cominciato nei giorni scorsi con le prime polemiche per la mostra-conferenza in calendario il prossimo 20 gennaio in una sala civica della città di Modena. Nel presentare l‘evento - "Mariupol. La rinascita dopo la guerra" - gli organizzatori hanno definito Mariupol la "città-simbolo della rivolta popolare del Donbass contro la giunta di Kiev" e ancora, "città martire dell‘occupazione banderista (i nazionalisti ucraini, ndr) durata otto anni" che "affronta ora un veloce processo di ricostruzione sotto l‘egida delle istituzioni della Federazione Russa di cui è divenuta parte integrante".

L‘obiettivo era "presentare al pubblico modenese i risultati della nuova amministrazione cittadina dopo la liberazione definitiva nella primavera del 2022, con la resa del battaglione Azov". Tra i primi a esprimere rimostranze il senatore Pd Filippo Sensi che su X si era detto profondamente "offeso" che una associazione filo-russa potesse "fare la sua propaganda su Mariupol" in una sala civica. "Aberrante" aveva commentato la vicenda Azione Modena. I Radicali italiani per il 20 gennaio hanno organizzato una contro manifestazione in piazza. Perfino l‘ambasciata ucraina a Roma era intervenuta, sottolineando che il ministero degli Affari Esteri d‘Ucraina "considera questo evento una provocazione russa" e dando notizia di una "richiesta ufficiale di cancellazione dell‘evento".

Il sindaco dem Gian Carlo Muzzarelli, che da subito aveva smorzato i toni respingendo "ogni tentativo di strumentalizzazione dell‘appuntamento", ieri ha sostanzialmente annunciato che si va verso "una revoca del noleggio della sala". È questo che il primo cittadino proporrà alla giunta martedì prossimo. L‘evento comunque non godeva del patrocinio del Comune.

"Le informazioni che stanno emergendo nel dibattito nazionale – spiega Muzzarelli – offrono elementi di riflessione non disponibili quando gli uffici hanno preso in esame la domanda, pur presentata nel rispetto del regolamento comunale. Il profilo di alcuni dei relatori, come evidenziato dagli organi d‘informazione, non è sempre coerente con l‘impegno sottoscritto a rispettare i valori sanciti dalla Costituzione e dalla Repubblica italiana e, segnatamente, il divieto di professare e/o praticare ideologie e comportamenti fascisti e razzisti".

"È emerso chiaramente – aggiunge – che l‘iniziativa si presta a diventare una manifestazione di aperto sostegno alla guerra d‘invasione della Russia e quindi in contrasto con l‘articolo 3 dello Statuto comunale che, invece, si pone come obiettivo la promozione della piena affermazione dei valori di giustizia, di libertà, di democrazia e di pace".

Lapidaria dera stata l’ambasciata Ucranina: "A Modena è prevista una ‘mostra-conferenza’ propagandistica su come Mariupol stia apparentemente vivendo un ‘veloce processo di ripresa’ dopo essere stata occupata dalla Russia. Il ministero degli Affari Esteri dell’Ucraina considera questo evento una provocazione russa". "E’ già stata inviata una richiesta ufficiale di cancellazione dell’evento. A livello ufficiale - ricorda -, l’Italia sostiene fermamente la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina. Ci aspettiamo una reazione adeguata a questa provocazione russa". E, seppur in ritardo, la reazione èarrivata.