La consigliera Modena difende Camporota

"Forse potrebbe essere convincente per tutti, sicuramente opportuna un’audizione in una qualche commissione deputata nella quale l’assessora Camporota aggiornasse, anche in via riservata, i consiglieri comunali presentando una mappa della situazione dell’insicurezza modenese". La proposta è della consigliera della lista Modena per Modena Maria Grazia Modena che commenta le parole dell’assessora Alessandra Camporota in Consiglio, in particolare la frase ’Abbiamo tutto sotto controllo’. "Signori miei – rileva Modena – oggi, cosa possiamo pretendere di più dai nostri amministratori se non l’attenzione e la conoscenza di come agisce e si muove nella nostra città la delinquenza a tutti i livelli. Ci siamo dimenticati in Consiglio comunale dei progetti sull’integrazione che quasi tutti noi abbiamo sbandierato in campagna elettorale? La conoscenza è potere ed avere ’tutto sotto controllo’ è un’affermazione, almeno oggi, rassicurante e positiva per il suo significato, cioè di sapere come, dove e chi e di essere pronti ad intervenire se le cose peggiorassero. Perché, diciamocelo francamente, la frittata è stata cucinata dalla sinistra cieca con il suo sconsiderato atteggiamento verso un’accoglienza universale, arrecando danno a noi ed ai Paesi dai quali provengono i poveri cristi, illusi da un bengodi che gli riserva stenti, pene e la strada della delinquenza più o meno spicciola, come forma di sopravvivenza. È ragionevole pensare che un giudice, oggi, per un qualsiasi tipo reato più o meno grave possa mandarli a cuor sereno in galere sovraffollate, ingestibili, in mano alla feccia più pericolosa? In una situazione dove niente si può fare più che uno stretto controllo chi meglio di un assessore che è stato anche ex prefetto può dare garanzie ai modenesi? Un altro Marino (assessore alla sicurezza di Pighi), un altro Muzzarelli (sindaco con delega a Sicurezza urbana e del territorio)? ’Ma mi faccia il piacere’, direbbe Totò".