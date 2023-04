La console Usa in Municipio

La crescita delle relazioni commerciali tra le aziende modenesi e quelle degli Stati Uniti e la promozione del turismo americano sul territorio sono stati tra i principali argomenti dell’incontro del sindaco Gian Carlo Muzzarelli con la console generale degli Stati Uniti nel nostro Paese Ragini Gupta, avvenuto in Municipio nel pomeriggio di ieri. La console Gupta è tornata a Modena a circa tre mesi dall’ultima visita, avvenuta lo scorso dicembre, per rinnovare il legame di amicizia con l’amministrazione modenese e con la comunità cittadina. Al centro della conversazione la promozione negli Stati Uniti delle eccellenze modenesi nei diversi ambiti: dal consolidamento delle relazioni commerciali, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese e alle start up, all’offerta turistica per il pubblico americano.