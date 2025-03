"La Coop in Canalchiaro destabilizza le attività del centro storico"

L’apertura della Coop in Corso Canalchiaro ha destato notevoli preoccupazioni – dice il capogruppo di Fratelli d’Italia, Luca Negrini – Dal nostro punto di vista non c’era alcuna necessità di un supermercato che rischia di destabilizzare significativamente le attività del centro storico. Inoltre, evidenziamo che, con la prossima apertura di un punto Coop all’interno dell’ex Amcm, si conterebbero due punti vendita nel raggio di meno di un chilometro".

"Come se non bastasse – rincara Negrini – sono diverse le segnalazioni di preoccupazione da parte dei residenti del centro che ci hanno contattato appena è stata annunciata l’apertura del cantiere. Un supermercato in corso Canalchiaro stravolge completamente l’equilibrio economico e la vocazione commerciale della zona. A nostro avviso, il centro storico ha bisogno di politiche di rilancio che incentivino il commercio di prossimità e la salvaguardia delle botteghe storiche, non di attività che favoriscono l’omologazione e la desertificazione delle attività indipendenti", chiosa Negrini.