La corsa a sindaco La sconfitta di Bonaccini non frena Bortolamasi: è pronto a candidarsi

di Davide Miserendino (Segue dalla Prima) In primis proprio Muzzarelli, che in più occasioni ha ricordato di considerare le primarie lo strumento migliore per scegliere il suo successore. Ciò nonostante sembrava che il 40enne Andrea avesse davanti a sè un’autostrada. "Gas a martello" fino al 2024. Poi sono arrivate le primarie per la segreteria nazionale e questo lungo nastro di cemento ha iniziato a sgretolarsi (secondo i suoi detrattori) o quantomeno a riempirsi di curve da affrontare, una dopo l’altra, prima del traguardo. Sì, perché l’asse tra Bonaccini, lo sconfitto di queste primarie, e Bortolamasi è fortissimo, inequivocabile. L’assessore è stato il capo della segreteria del presidente della Regione e l’ha sempre sostenuto. E’ uno dei modenesi del suo cerchio magico, insieme a Davide Baruffi e a Filippo Molinari. E come spesso accade in politica, le fortune (o sfortune) del leader vanno di pari passo con quelle della sua squadra. Però. C’è un però. Bortolamasi sul territorio si è dato da fare, e tanto. E’ stato segretario cittadino per cinque anni, ha fatto i servizi di guardia notturni alle feste dell’unità e il cameriere nei ristoranti dei volontari e ha battuto i circoli quartiere per quartiere. Giocando la sua carta preferita, l’understatement (e cioè...