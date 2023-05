La corsa benefica Tremila podisti insieme all’Accademia per le strade del centro

di Giuliano Macchitelli

Da ben 27 anni la città di Modena corre con l’Accademia Militare. L’edizione 2023 di questa ’kermesse’ podistica aperta a tutti ha portato conferme, ritorni e novità, come lo spostamento della corsa al 30 aprile, in pieno ponte, dalla tradizionale prima domenica di maggio. Conferme sono la non competitività della manifestazione, i suoi percorsi, la presenza della banda cittadina, il concorso dei ragazzi del Venturi per disegnare la cartolina ricordo, la finalità benefica. Un gradito ritorno infine è stato l’attraversamento del Cortile d’onore del Palazzo ducale, un regalo speciale che l’Accademia è tornata a fare ai modenesi; i podisti possono trovare le loro foto nel palazzo ducale scaricabili gratuitamente sul sito modenacorre.it.

L’edizione 2023 è stata un successo; sono stati superati i timori di una scarsa partecipazione a causa del ponte e delle cattive previsioni meteo, regolarmente smentite. È un’ulteriore dimostrazione dell’affetto di Modena per l’Accademia e della voglia della cittadinanza di muoversi e fare sport all’aria aperta, dopo le restrizioni dovute al Covid. Così, dopo la suggestiva cerimonia dell’alzabandiera in piazza Roma, oltre tremila runners modenesi di ogni età e livello di allenamento e tantissimi cadetti hanno attraversato di corsa Modena ed il suo centro storico; una particolare allegria l’hanno fornita i cori degli allievi ufficiali, perfettamente integrati nel lungo serpentone dei podisti tradizionali. Presenti anche allievi dell’accademia navale di Livorno e della città militare della Cecchignola.

Il via è stato dato in piazza Roma dal generale comandante Davide Scalabrin insieme al sindaco Gian Carlo Muzzarelli, all’assessore allo Sport Grazia Baracchi e al responsabile regionale Coni Andrea Dondi. La corsa ha poi percorso via Farini, via Emilia, i viali del parco; una puntata al parco Ferrari per chi ha scelto il percorso lungo; ritorno in piazzale Aldo Moro, poi via Ganaceto e rush finale in corso Vittorio Emanuele, cortile d’onore ed infine piazza Roma. Un percorso tradizionale, sempre gradito e ben gestito in sicurezza. L’intero incasso delle iscrizioni (di soli 2 euro) è stato devoluto ad Hospice, il progetto avviato nel 2018 per creare una struttura residenziale al di fuori dell’ospedale dedicata all’accoglienza di malati gravi che non possono essere curati a casa.