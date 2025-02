La corsa dell’atleta non vedente: "Non chiediamo nulla di strano: venga rispettato un diritto"

La famiglia dell’alunno non chiede la luna, ma che il principio di parità sia applicato tout court e che in quanto atleta gli venga garantito e riconosciuto il diritto a competere con un supporto adeguato. Ci riserviamo di agire, se sarà necessario, ai sensi della legge del primo marzo 2006, numero 67, in materia di ’Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni’.

A precisarlo è l’avvocato Salvatore Davì (nella foto), del foro di Palermo che rappresenta la famiglia di B.K., alunno atleta non vedente che frequenta la seconda media a Formigine e che, per poter partecipare alla corsa campestre provinciale dell’11 febbraio accompagnato dalla sua guida, ha dovuto ottenere una deroga e sollevare l’Ufficio Scolastico Provinciale da ogni responsabilità. Se per la competizione provinciale è stata sufficiente la deroga, in vista della fase regionale (prevista per il 25 febbraio a San Lazzaro), questa possibilità gli è stata negata e B.K. è stato costretto a chiedere a un compagno di correre con lui.

Avvocato, cosa prevede la normativa?

"L’articolo 2 della legge 67/2006 offre una definizione di ’discriminazione’ operando un distinguo preciso tra diverse ipotesi. La norma fa riferimento, innanzitutto, alla cosiddetta ’discriminazione diretta’, la quale può riscontrarsi ’quando per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga. Nel caso di B. invece, andrà valutata l’eventuale sussistenza della seconda tipologia indicata dalla legge e relativa ad un comportamento discriminatorio più subdolo, perchè riguarda ’una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri’ che ’mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone’. In questa ipotesi si parla di comportamento discriminatorio ’indiretto’. Per il resto, la normativa italiana offre un quadro chiaro a supporto della partecipazione sportiva inclusiva".

In che modo quindi avviene la tutela?

"La Legge 104/1992 promuove l’integrazione delle persone con disabilità in ogni ambito, incluso quello sportivo, garantendo l’adozione di soluzioni personalizzate per la piena partecipazione. La Riforma dello Sport, in particolare, sottolinea l’importanza di eliminare barriere che ostacolino la partecipazione degli atleti con disabilità e promuove l’accesso a strumenti e supporti tecnici adeguati. La Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità garantisce alle persone con disabilità il diritto di partecipare in condizioni di parità alle attività sportive, con il supporto di strumenti e risorse adeguati. Su tutte la recente pronuncia della Corte D’Appello di Torino dell’aprile del 2024 su un caso di discriminazione che ha investito un giovane ciclista che ha visto accolte le proprie domande essendo stata riconosciuta la sussistenza di una discriminazione a suo danno".

Quindi le tutele a livello di normativa esistono?

"Si e l’affrontare la questione in termini di deroga al regolamento, laddove ci riferiamo alla partecipazione di un atleta non vedente accompagnato da una guida specializzata vuol dire partire col piede sbagliato: basterebbe leggere con cognizione la normativa e i regolamenti sportivi che già riconoscono tale diritto. Il poter essere affiancati nello svolgimento di una gara, agonistica e non, da una guida specializzata non è frutto di una straordinaria concessione, ma l’applicazione di un principio di equità garantito e riconosciuto dalla legislazione nazionale e internazionale. Il trattare la questione come una deroga rischia di collocare il tutto in una zona grigia superata, la quale rischia di aprirsi alle porte della discriminazione, poiché sembrerebbe voler sottintendere, senza che ciò sia avallato da alcun appiglio normativo, che un atleta con disabilità sia un soggetto sottoposto ad un regime ’eccezionale’, quando in realtà basta semplicemente applicare le norme di inclusione e pari opportunità già esistenti. La questione verrà portata avanti nelle sedi opportune affinché sia garantito il pieno rispetto del diritto all’inclusione sportiva senza indebite limitazioni. Ci aspettiamo che gli organismi sportivi e le istituzioni coinvolte agiscano nel rispetto dei principi di non discriminazione e di piena accessibilità".