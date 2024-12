La Corsa di Fuochi 2025: Rassegna teatrale a Modena promossa da Artisti Drama

Al via la 12esima edizione della rassegna teatrale ’La Corsa di Fuochi’ (il programma su dramateatro.it), da gennaio a maggio 2025 in città, promossa dall’associazione ’Artisti Drama’. Da oltre dieci anni attiva sul territorio, l’associazione si distingue per l’attenzione alla formazione culturale dei giovani, proponendo spettacoli, incontri e laboratori in una prospettiva di inclusione e partecipazione.

Il programma di quest’anno si apre con ’Anna Ghiaccio’ (9-10 gennaio) e si chiude con ’Veglia’ (il 28 maggio). "C’è una stretta collaborazione tra Comune, Fondazione e Regione sul tema del sostegno e della promozione di iniziative culturali tenendo a riferimento tre assi fondamentali: il sostegno, la partecipazione di tutta la città cercando di avvicinare soggetti con meno possibilità di accesso ai luoghi di cultura; il coinvolgimento dei giovani".

"Il progetto si inserisce in una programmazione più ampia di riqualificazione culturale della città, tra cui il rafforzamento del teatro, del cinema estivo e altre iniziative", dice Andrea Bortolamasi, assessore alla Cultura. Non solo teatro, ma anche cinema e letteratura nelle progettualità di Artisti Drama.

"Perché recitare quando il mondo è in fiamme? Una frase ripresa da un podcast di Teatranti dove vengono rivolte domande a molti attori, ma credo che ogni compagnia si sia posta questo quesito. L’arte deve essere un veicolo per costruire comunità. L’edizione del 2025 vede 2 poli molto importanti: da una parte le compagnie che ospitiamo e produciamo che vedono attori e registi di una certa esperienza ma anche attori giovani, esordienti, dall’altra vogliamo coinvolgere e avere un contatto particolare ed essere sempre più vicini alla comunità", spiega Magda Siti, direttrice artistica Drama Teatro.

Il progetto punta a rafforzare il legame tra spettacolo e formazione attraverso un’offerta culturale integrata con eventi educativi rivolti al pubblico. "La Fondazione di Modena ha sempre avuto un’attenzione particolare verso l’espressione teatrale. Abbiamo sviluppato un bando tematico, ’Mi metto all’opera’, per la promozione di progettazioni innovative in ambito musicale, teatrale e cinematografico", conclude Matteo Tiezzi, presidente della Fondazione di Modena.

Tutti gli spettacoli si svolgono al Drama Teatro in viale Buon Pastore 57 a Modena. Tutti i biglietti si possono acquistare in prevendita su oooh.event con ingresso gratuito per gli under 19, ridotto ad 8 euro per gli over 65 mentre per tutti gli altri è di 10 euro.