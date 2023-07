La corteggia per derubarla: condannato a due anni e mezzo

L’aveva sedotta e poi, approfittandosi del suo disagio, si era fatto consegnare via via svariate somme di denaro. L’uomo, un 57enne di Maranello, accusato di circonvenzione di incapace è stato condannato ieri a due anni e mezzo di carcere e ad una provvisionale di 7mila euro a favore della vittima, di due anni più giovane. I fatti risalgono all’estate del 2017 quando, secondo le accuse l’imputato, approfittandosi delle problematiche di natura psichica della donna, l’aveva corteggiata facendole credere di essersi invaghito di lei. La vittima aveva così iniziato – come da ‘istruzioni’ dell’imputato – a lasciargli diverse somme di denaro in un bar di Maranello. Le ‘consegne’ erano andate avanti fino ad ottobre quando l’imputato aveva chiesto alla vittima di consegnargli oltre duemila euro quale acconto per l’acquisto di un’auto. La donna aveva acconsentito pur sottolineando che si sarebbe trattato di un prestito. Successivamente però l’imputato si era rifiutato di restituire la somma ricevuta e la donna, disperata, aveva dovuto raccontare tutto al marito. A quel punto è scattata la denuncia nei confronti del 57enne. La parte civile – la vittima è difesa dall’avvocato Giacomo Sanlej – si reputa soddisfatta della sentenza pronunciata ieri mattina dal giudice.