La criminologa che ha riesaminato il fascicolo:: "Fatto il possibile, un delitto non va dimenticato"

La vedova del professor Montanari, la 93enne Anna Ponte, non ha mai smesso di cercare la verità sul delitto dell’amato marito. Non si è mai rassegnata e ha sempre cercato di ottenere giustizia, soprattutto in memoria del primario.

Come aveva spiegato il suo legale, però, l’anziana aveva preferito non opporsi alla richiesta della procura di archiviare il caso, sia per le considerazioni svolte dalla stessa, sia in considerazione della sua condizione di vita personale. Per cercare di far luce su quanto accaduto la sera dell’8 gennaio del 1981, però, aveva chiesto ad una consulente e criminologa di riguardare le ‘carte’ dell’epoca e di individuare eventuali piste alternative. Un lavoro certosino quello svolto dalla criminologa Antonella Delfino Pesce, che sottolinea di aver fatto tutto il possibile per l’accertamento dei fatti. "Il dispiacere è sempre quello; ovvero di essere arrivati troppo tardi. A volte ci si scontra con la mancanza dei reperti (le indagini di 30 anni fa erano molto diverse dalle attuali) a volte con la pessima conservazione degli stessi. Però deve passare l’idea che un omicidio non debba mai essere dimenticato e che i familiari non vengano mai lasciati soli.

Deve passare l’idea che i responsabili non si possano sentire al sicuro anche dopo 40 anni e che lo Stato ci sia".

v.r.