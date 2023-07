La crisi del Pil tedesco nuoce all’export

Per valore assoluto Modena è la 10^ provincia a livello nazionale per esportazioni di prodotti manifatturieri verso la Germania con un ammontare di 2.136 milioni di euro. Il calo del PIL tedesco registrato nel primo quarto del 2023, però, ha inciso anche sull’export modenese verso la Repubblica federale: secondo l’analisi effettuata da Lapam Confartigianato, infatti, le esportazioni nel primo trimestre 2023 sono diminuite dell’1,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Come evidenzia l’analisi Lapam Confartigianato, la città di Modena si classifica seconda a livello nazionale per export verso la Germania di prodotti come gomme, ceramiche, plastica, vetro e cemento e per mezzi di trasporto. Un terzo del totale dell’export manifatturiero (precisamente il 33,2%) riguarda proprio i mezzi di trasporto, per un totale di 712,9 milioni di euro.

L’export verso la Germania è il 9,3% del totale del valore aggiunto del territorio, mostrando un’esposizione della provincia su questo mercato superiore alla media nazionale (4,9%).

"Se consideriamo che la Germania è il primo paese verso cui la provincia di Modena esporta – precisano da Lapam Confartigianato – il dato impone di mantenere alta l’attenzione. L’export traina il tessuto economico modenese e se nei Paesi dell’Unione Europa, ma anche in quelli extra UE con cui il territorio lavora, si registrano delle recessioni, questo influisce negativamente sulle nostre realtà. Inevitabilmente all’interno di un mercato in movimento si vivono momenti di difficoltà, ma è proprio dalle situazioni difficili che bisogna cogliere e saper ripartire per continuare a essere al top, sia nel servizio che nella qualità dei prodotti, visto che il Made in Italy rimane ancora riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo come sinonimo di eccellenza".