La critica del rettore Porro: "Sinergia con le istituzioni. Reggio meglio di Modena

Una cerimonia in terra reggiana per il rettore di Unimore Carlo Adolfo Porro, che nell’intervenire a un congresso medico ha voluto rivolgere una critica al sistema Modena, dove, a suo dire, "è più difficile collaborare con le istituzioni".

Tutto era iniziato nel migliore dei modi. Il maestro di cerimonie dell’Acc chiama "caro collega" il primo cittadino reggiano, e Marco Massari, sindaco di Reggio, coglie la palla al balzo: "Mi trovo decisamente più a mio agio qui tra voi che in altri contesti". Dove il "voi" sta per la vasta platea di medici, ricercatrici e ricercatori, convenuti al centro Malaguzzi di Reggio per il nono congresso di "Alleanza Contro il Cancro", la Rete del ministero della Salute dedicata alla ricerca sui tumori, che ha inaugurato ieri la sua ‘tre giorni’ di incontri. Da primo cittadino reggiano Massari ha posto l’accento sul fatto che "da sindaco per me il tema è: fare in modo che Reggio sia attrattiva per i "cervelli" della scienza oncologica.

In questo senso l’impegno dell’amministrazione comunale deve essere quello di rendere la città accogliente per questo importante capitale umano: in tema soprattutto di servizi e abitabilità". Reggio, secondo Massari, vuole e deve essere polo d’interesse per l’oncologia e i suoi esperti, in raccordo con tutti gli enti che vi concorrono. E sul tema della sinergia ecco l’intervento del rettore di Unimore, Carlo Adolfo Porro, che non ha lesinato una nota polemica nei confronti di Modena: "Sui temi in particolare della ricerca e della formazione, in cui rientra pienamente quello della prevenzione illustrato da altri relatori, occorre lavorare in sinergia con tutti i soggetti che collaborano per lo stesso obiettivo, non deve più essere il tempo dell’ognuno per sé. A questo proposito devo dire che nel corso del mio mandato, in generale, proprio grazie all’ottima sinergia tra tutti gli enti abbiamo realizzato molte più cose a Reggio, rispetto a Modena. Spero non ci siano troppi modenesi a sentirmi, ma è così. A Reggio c’è fattiva collaborazione tra tutte le istituzioni". Dichiarazioni che probabilmente avranno una risposta.

Al congresso di Acc ha portato i suoi saluti, primo atto non prettamente politico da presidente eletto, il neogovernatore dell’Emilia-Romagna, Michele de Pascale che si è detto innanzitutto: "Privilegiato di iniziare insieme a voi il mio nuovo cammino". Per poi entrare nel merito. "In tema di politiche sanitarie la nostra Regione ha responsabilità che escono dai confini della stessa. C’è mobilità alta verso di noi da altri territori, anche per materie non per forza ipercomplesse o iperspecialistiche, e questo non può essere un motivo di orgoglio pensando all’intero sistema del servizio sanitario nazionale. Siamo però una Regione che innova – ha proseguito –, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico , come quello di Reggio, ne sono un esempio. In tema di lotta al cancro, la sfida più grande oltre alla ricerca di nuove terapie, che presto o tardi vinceremo, è quella della prevenzione".

