La croce in vetta al Rondinaio in un documentario

Un documentario racconta l’apposizione della nuova croce sul monte Rondinaio, a 1964 metri di altitudine nell’Appennino Modenese. Il filmato ‘Storia di una Croce d’Appennino’ realizzato da Gabriele Fantechi, Lorenzo Marianeschi e Marco Vagnetti sarà proiettato per la prima volta nel teatro comunale di Fiumalbo domani sera alle 21. "Una storia emozionante, di una montagna, delle persone che la amano e della sua croce, la cui ricostruzione è segno di rispetto per la montagna" dicono i realizzatori.Nel 2006 una croce in legno fu installata da un gruppo di appassionati. I materiali furono portati a spalla e a dorso di mulo. Dopo più di 10 anni di esposizione al clima avverso, la croce è stata abbattuta. Massimo Bernardi( gestore del rifugio Vittoria al Lago Santo) diventa il collettore di buoni propositi per il ripristino della croce. La sezione Cai Pavullo accoglie le proposte di un gruppo di soci. Il 12 novembre 2022 oltre 60 volontari portano in vetta, senza ausilio di mezzi meccanici, una nuova croce.

g.p.