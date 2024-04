La Croce Rossa in Vaticano: "Le parole di Papa Francesco ci hanno riempito di orgoglio"

Seimila volontari della Croce Rossa Italiana, provenienti da ogni parte del Paese, hanno portato il loro "abbraccio" a Papa Francesco. Tra loro, in quella folla bianca e rossa che ha costellato la sala di colori ed emozioni, c’erano anche trentacinque volontari modenesi, partiti dalla città della Ghirlandina alla volta di Roma.

"Siamo arrivati sabato mattina presto – riavvolge il nastro Carlo Meschiari, presidente della Croce Rossa Modena – pronti per ascoltare le parole del Papa. Il pontefice ha infatti ricevuto in udienza i volontari in occasione del 160esimo anniversario della fondazione: un momento importante, indimenticabile. Un’occasione che ha consentito di ripercorrere alcuni dei momenti più difficili o significativi degli ultimi tempi, come la pandemia o l’alluvione".

Non solo. "Siamo partiti in 35 da Modena, eravamo il gruppo più numeroso partito dall’Emilia-Romagna – prosegue –. è davvero complesso spiegare a parole l’emozione vissuta sabato,, quando ascoltavamo le parole del Papa".

Il duro lavoro dei volontari e il loro immancabile impegno nei confronti della comunità è stato, infatti, il fil rouge capace di legare seimila cuori. Un’occasione, come ricordato da Papa Francesco, per sottolineare come, l’impegno dei volontari "ispirato ai principi di umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontariato, unità e universalità, sia anche segno visibile che la fraternità è possibile".

"Alcuni di noi sono partiti da Modena con mezzi propri, altri in pullman – continua Meschiari – il discorso del pontefice ci ha emozionato e resi orgogliosi, perché ha evidenziato tutti gli importanti valori che ci accomunano. Alle spalle infatti c’è una storia lunga 160 anni, ricca di ricordi e impegno. Durante l’udienza è stato inoltre ricordato anche il duro impegno durante gli anni della pandemia, un momento indimenticabile nella vita di tutti noi".

Presente all’udienza, tra gli altri, anche Rosario Valastro, presidente della Croce Rossa Italiana. "Sono molteplici le sfide che ogni giorno affrontiamo: forniamo assistenza alle vulnerabilità come la povertà, la migrazione, la solitudine involontaria che colpisce gli anziani, la dispersione scolastica dei più giovani e le emergenze umanitarie. Ci prepariamo e prepariamo le comunità in cui operiamo – ha sottolineato Valastro – alle sfide che potranno colpirci, facendo prevenzione e preparazione ai disastri, esercitandoci con le Istituzioni e le altre organizzazioni ad intervenire negli scenari più complessi".