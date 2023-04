La Croce Verde è ’salva’, intesa per la nuova sede

Si era preannunciato un duro scontro fra la Provincia e il direttivo dell’associazione ma, alla fine, i rapporti sembrano essersi riappacificati e la soluzione si è trovata: da ieri la sede dell’Avap-Croce Verde Pavullo si è trasferita negli uffici comunali al primo piano sopra al cinema. A maggio, infatti, dovrebbero prendere il via i lavori per la nuova palestra delle superiori Cavazzi-Sorbelli e Marconi, finanziata con fondi Pnrr, proprio nell’area della vecchia sede dell’Avap. A tal proposito, nel dicembre 2021, la Provincia aveva inviato una lettera di ‘sfratto’ nella quale si davano all’associazione sei mesi di tempo per liberare il piazzale, occupato dalla sede e dai mezzi. Preoccupazione era stata fortemente manifestata dal presidente di Avap-Croce Verde Pavullo Andrea Iori perché l’associazione rischiava di ritrovarsi, improvvisamente, senza una sede. La collaborazione tra le varie istituzioni ha poi portato al raggiungimento di un accordo: "Nel momento in cui si è insediato, abbiamo incontrato il nuovo presidente della Provincia Fabio Braglia che, però, ha dovuto prendere atto che ormai il percorso di costruzione della palestra era stato avviato – nota Iori –. Dopo che lui si è impegnato al massimo per venirci incontro sui tempi, l’Amministrazione comunale si è resa disponibile ad aiutarci a trovare una nuova sede: c’è stata grande disponibilità da parte del sindaco Davide Venturelli e del suo vice Alessandro Monti, nonché da parte degli uffici comunali". Sede a parte, il nodo più complesso da sciogliere era trovare una nuova collocazione per i 28 mezzi dell’associazione. Alla fine, si è giunti ad un accordo per parcheggiarne 12 davanti alla caserma della polizia stradale, 2 in centro di fronte alla nuova sede (sempre pronti a partire in caso di emergenza), 6 nel parcheggio sotto al cinema e i restanti ‘sparsi’ per il paese o presso casa dei volontari. In queste settimane si stanno installando le colonnine elettriche per le dotazioni delle ambulanze: entro maggio, prima dell’avvio dei lavori della nuova palestra, l’intera sede di viale Marconi dovrà essere sgomberata. Questa logistica sarà tuttavia provvisoria: "Il nostro sogno è arrivare alla fine dell’anno con un ‘tetto’ per le ambulanze alla Casa del Volontariato – prosegue Iori –. I lavori per il capannone dei garage da 600 metri quadri dovrebbero iniziare a giugno e la ditta ha garantito la consegna in 5 mesi. A quel punto, i due mezzi per le emergenze resteranno in centro davanti al cinema, le auto mediche nel parcheggio interrato e quello di Serra di Porto fungerà da deposito". Ancora incerto l’avvio, invece, degli stralci restanti per la costruzione della Casa del Volontariato: i costi, rispetto al finanziamento iniziale di 1,5 milioni di euro, sarebbero raddoppiati.

Riccardo Pugliese