La Crocetta sopra una piccola Paganelli

Troppo Crocetta per una Paganelli piccola piccola e ai minimi termini. Nella giornata verità, i gialloblù escono battuti, anzi travolti, dal grande Crocetta. Modena è chiamato, ora, a salvare l’onore nelle sfide a Verona, e a Milano. Parlare di delusione è poco, visto l’ approccio troppo morbido, con poca carica agonistica, che ha spianato, con troppi errori commessi, la strada agli ospiti. Modena deve recitare il mea culpa per le poche le occasioni sfruttate. Pesano le scelte tecniche e le rotazioni dei pitcher, apparse fuori da ogni logica tecnica. Ora Modena per uscire a testa alta, dovrà buttare nella mischia tanti giovani modenesi, per andare verso un futuro che si annuncia comunque carico di incognite su tecnici e giocatori, con atleti sulla strada del tramonto, pronti a dare spazio nuove leve da buttare nella mischia. Da segnalare la presenza sabato al Torri, del coach delle nazionali azzurre Francisco Cervelli.

PAGANELLI MODENA

2

CROCETTA PARMA

10

MODENA: Martinez, Vasquez, Guevara, Russo, Angelotti, Ferri, Vecchi (Galli), Lambertini, Cirilli. Lanc: Infante (Perdente), Martinelli, Paltrinieri, Campanella.

CROCETTA: Lanc: Montanari, Bigliardi (Vincente), Pomponi, Punti: MO 000 020 000 pu.2, bv.5. CRO 000 000 370 pu.10, bv.13.

GARA UNO Grande sfida sul monte tra il valido Infante contro Montanari per gli ospiti. Pitcher che dominano la partita bellissima per 6 riprese, con Modena avanti 2 a 0 al 5° inning. Il match cambia però tra 6°,7° e 8° ripresa. Inizia pitcher Infante (6,2 inning, 108 lanci, 8 valide, 3 punti), la sfida alla pari è con Montanari al top. La svolta del match arriva con scelte tecniche poco comprensibili: entra il pitcher Claudio Martinelli (rappresenta il futuro del Modena), gioca (0,1 inning, 1 valida e 3 punti) con errori in difesa, ma a sorpresa Pisano da fiducia a Paltrinieri (1 inning, 4 valide, 4 punti) e su difesa fallosa, gli ospiti vano in fuga sul 10 a 2 e un finale amaro

PAGANELLI MODENA

3

CROCETTA PARMA

10

MODENA: Martinez, Vasquez, Guevara, Russo, Pompilio, Moronta, Ferri, Scerrato (Lambertini), Cirilli. Lanciatori: Ventura (Perdente), Escudero, Martinelli, Calero.

CROCETTA. Lanciatori: Carillo (Vincente), Bonvini. Punti: MO 102 000 000 pu.3, bv.10. CRO 440 000 002 pu.10, bv.14.

GARA DUE Cipriano Ventura, evergreen nel giorno del ritiro, sale sul monte - emozionato oltre ogni limite - e mette in luce che non è uomo di ghiaccio.

Incassa subito, con troppi errori e difesa non al top, 8 battute valide con 8 punti, per Modena è notte fonda è arriva un ko che decide la gara.

Scende dal monte frastornato (non è il Ventura dei giorni migliori), accolto da affettuosa premiazione del Modena Baseball, con un applauso infinito vicino ai 5 minuti da squadre, tifosi e dirigenti, per quello che ha dato al baseball in anni e anni di carriera, dimostrandosi meritevole della Hall of Fame. Gli ospiti di forza vanno sul 10 a 3 e chiudono.

Giorgio Antonelli