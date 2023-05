’La Cucina incantata’ premia chi riduce sprechi e rifiuti

Risparmiare, aiutando l’ambiente e vincendo: è l’iniziativa promossa da Anna Maria e Silvia Anselmi de "la Cucina Incantata" presentata all’assessore Massimo Malagoli. "Sappiamo – hanno spiegato le due esercenti – che i contenitori di plastica usa e getta sono uno spreco ed hanno un notevole impatto per l’ambiente: abbiamo deciso di lanciare una raccolta punti sostenibile per contribuire alla riduzione di rifiuti". Si partecipa presentandosi in negozio – via Cavallotti 49 – con il proprio contenitore che, fatta la tara, verrà riempito al posto di uno "usa e getta". Ogni contenitore riempito dà diritto ad un punto; tra i premi piadine e pan carrè.