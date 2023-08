La cultura in bilico Casa del Muratori, arranca l’accordo tra Comune e Stato

di Stefano Luppi

Appare oggi complicato per lo Stato collegare l’Aedes Muratoriana, il museo di piazzetta della Pomposa oggi poco visitato e che celebra il grande Ludovico Antonio Muratori, padre della moderna storiografia, alle Gallerie Estensi con Galleria, Biblioteca e palazzi ducali di Modena e Sassuolo. Gli intendimenti del governo sono stati annunciati sul Carlino dal sottosegretario al Ministero della cultura, Vittorio Sgarbi, forte della delega ricevuta per musei, archeologia, arte e patrimonio culturale. Lo storico dell’arte e politico ferrarese ha spiegato che "oltre a mantenere la storica Accademia militare a palazzo Ducale con alcuni spazi dedicati all’arte, alle Gallerie uniremo l’Aedes Muratoriana".

Occorre ricordare che Sgarbi, secondo il decreto di nomina pubblicato in Gazzetta Ufficiale, "firma i relativi atti e provvedimenti, ivi inclusi accordi e protocolli di intesa con Regioni ed enti locali" e quest’ultimo potere potrebbe dunque essere necessario qualora l’operazione andasse in porto, anche se ci sono dubbi visti gli attuali rapporti tra il sottosegretario e il sindaco Muzzarelli.

Il problema principale è che "dal 1932 il complesso della Pomposa viene ceduto al Comune di Modena dagli eredi Bagnesi-Bellincini esclusivamente per la nuda proprietà" spiegano gli uffici del Comune. Il proprietario della palazzina di due piani con annessa chiesa dove visse e operò Muratori, per molti anni bibliotecario degli Este a Palazzo Ducale, è dunque il Comune e servirà un accordo con lo Stato se si vorrà unirlo alle Gallerie Estensi.

La situazione però è ancora più complessa. "Dopo vari passaggi di proprietà e di concessioni d’uso disposte a seguito della soppressione della parrocchia di Santa Maria della Pomposa per disposizione ducale", spiegano ancora negli uffici pubblici, dal 1932 è del Comune "esclusivamente la nuda proprietà, in quanto viene riservato l’uso perpetuo e gratuito dei locali al primo piano alla Deputazione di Storia Patria per le Antiche Province Modenesi e al museo Muratoriano. Quest’ultimo è gestito dalla Deputazione di Storia Patria per i diritti preesistenti". Museo - gestito dai volontari della Deputazione che fanno ogni sforzo in assenza anche di finanziamenti adeguati - purtroppo visitabile solo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17.30 alle 19.30 (ad agosto rimane chiuso).

Al momento dunque l’unico legame diretto, ma un po’ flebile, tra lo Stato e il museo Muratori è proprio la gestione della Deputazione che è un antichissimo ente "autonomo" obbligato comunque a sottoporre i propri bilanci proprio al Ministero della cultura. Ma c’è di più: "Dalla cessione al Comune (nel 1932) risultano esclusi i diritti in precedenza riconosciuti alla Confraternita di San Sebastiano, alla quale già nel 1842 la Marchesa Carlotta Tacoli aveva lasciato tutti i locali annessi alla chiesa (due appartamenti al secondo piano dell’edificio e la sagrestia al piano terra) dopo che la Confraternita si era trasferita presso la stessa a seguito di concessione ducale nel 1749. La Confraternita, che nella chiesa della Pomposa portò parte del proprio patrimonio artistico, ancora oggi gestisce il luogo sacro".

"Una maggiore valorizzazione del Museo – termina il Comune – rientra tra gli obiettivi dell’amministrazione e nel 2015 è stato realizzato anche un intervento di restauro, a cura del settore Lavori pubblici, finanziato con risorse comunali e il contributo della Fondazione di Modena. È stata approfondita anche la possibilità di realizzare una convenzione con l’ente Deputazione ma, per il momento, non si è giunti a una conclusione. Il Museo, comunque, è inserito nei percorsi segnalati nell’ambito dell’attività di promozione turistica di Visitmodena".

Si muoverà qualcosa su fronte locale e governativo?