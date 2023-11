La cura del creato e il matematico

Anche l’agenda di questa domenica ci propone una serie di concerti e appuntamenti musicali di spicco. Alle 15.30, il penultimo appuntamento della stagione concertistica del Duomo di Modena: l’evento di oggi affronta con evocativa suggestione un tema molto caro a Papa Francesco, la salvaguardia del creato. In Cattedrale si ascolterà la "Gioventù In Cantata" di Marostica (Vicenza), gruppo vocale di altissima qualità (diretto da Cinzia Zanon), vincitore di importanti concorsi internazionali e da poco rientrato da una lunga tournée in Asia e Oceania. Accompagnati da Davide Zanasi all’organo e da Enrico Cenci alle percussioni, proporranno un percorso di ascolto che affronta il tena della cura del creato: i suoni della natura, la presenza di Dio nella creazione, i canti sacri di alcuni popoli del mondo, il tutto filtrato dal fil rouge della speranza.

Si ispira alla vita e all’opera del grande matematico Alan Turing lo spettacolo "The Running Game" che gli Amici della Musica presenteranno oggi alle 17 all’Hangar Rosso Tiepido di via Emilia Est. Ideato da Guido Barbieri (che sarà anche voce narrante) con musiche originali di Paolo Aralla, eseguite dal violoncellista Michele Marco Rossi, racconta i momenti chiave della vita di Turing, padre dell’informatica, l’uomo che decifrò l’impenetrabile Codice Enigma (a lui fu dedicato anche il celebre film "The Imitation Game, con Benedict Cumberbatch e Keira Knightley). Accanto all’interesse per il calcolo e i crittogrammi, coltivò anche con disciplina la pratica della maratona, una passione che solo per caso non è diventata una professione.

s. m.