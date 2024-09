La dama del tortellino è Rachele: "Celebriamo lo spirito olimpico"

Come da tradizione, in prossimità del corteo in programma domenica alle 15,30 che vuole rievocare la leggenda della nascita del tortellino, è stato reso noto dall’associazione La San Nicola (organizzatrice della Sagra del Tortellino tradizionale di Castelfranco Emilia) il nome della dama che sfilerà per il centro cittadino accanto all’oste 2024, ovvero il pallavolista Andrea Sartoretti. Si tratta in particolare di Rachele Barbieri, nata a Pavullo nel 1997, campionessa di ciclismo sia su strada che su pista, partecipante a due edizioni delle Olimpiadi e attualmente impegnata con la nazionale ai campionati europei. Rachele Barbieri, appunto, sfilerà assieme a Sartoretti, oggi dirigente di Modena Volley ed ex nazionale pallavolista che ha partecipato e vinto medaglie in 3 differenti Olimpiadi. "Due sportivi – commentano dall’associazione – sono stati scelti quest’anno per celebrare lo spirito olimpico e gli ideali di unione e fratellanza che anche la Sagra del Tortellino tradizionale di Castelfranco Emilia vuole trasmettere". Sempre domenica, ultimo giorno della sagra, Sartoretti riceverà durante il corteo il mattarello dall’Oste dell’edizione passata, Claudio Guidetti, vicepresidente di Piacere Modena, e dalla dama 2023 Livia Cevolini, ceo di Energica. La sagra continuerà anche oggi e domani, con un programma molto ricco anche dal punto di vista degli spettacoli. Domani, in particolare, sarà protagonista lo storico duo comico "Gigi e Andrea" in "Di nuovo insieme". Domenica, inoltre, lo stand sarà aperto anche a pranzo.

m.ped.