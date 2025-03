La Dante Alighieri festeggia i 130 anni: "Guardiamo al futuro"

’Agitatrice culturale’. Così, con un filo d’ironia che in realtà è un attestato di stima, l’assessore Andrea Bortolamasi descrive l’impegno di Licia Beggi Miani, ben conosciuta in città per il suo lavoro di insegnante e ora per il gran fervore di studi e iniziative. L’ultima impresa è di questi giorni: celebrare, in qualità di presidente, i 130 anni dalla fondazione del Comitato modenese della Società Dante Alighieri, l’ente benemerito nato nel periodo post- risorgimentale per sostenere l’identità linguistica e la cultura del Paese. Temi forti che attecchirono in fretta a Modena, dove – ricorda Beggi – il Comitato della Dante si insediò il 24 marzo 1895, appena sei anni dopo la costituzione della Società a livello nazionale, ed ebbe come primo presidente il marchese Paolo Menafoglio, che fu sindaco, deputato e senatore. Da allora l’attività si è interrotta solo per un breve periodo nell’ultimo scorcio del Novecento. Poi, nel 2005, la rinascita: il risveglio coinvolge molte scuole cittadine, dalle elementari alle superiori, con un ruolo centrale del liceo classico Muratori e l’impegno entusiasta di insegnanti e studenti. Lo ricorda bene l’ex sindaco Giorgio Pighi: "Ero in carica da meno di un anno quando la prof. Beggi mi presentò il suo programma. Pensai che andava sostenuto: la lingua di Dante ha fatto l’Unità d’Italia, gli enti locali sono il collante delle comunità". L’avvio delle celebrazioni per il 130° compleanno è andato in scena l’altra sera nei locali dell’Accademia di Scienze, Lettere e Arti in corso Vittorio, un’altra prestigiosa istituzione cittadina presieduta dal prof. Salvatore Puliatti. Qui è stata allestita una mostra a cura di Sara Codato Stefani, anche lei insegnante e segretaria del Comitato modenese della ’Dante’, che racconta in particolare gli ultimi vent’anni. "Guardiamo al futuro – assicura Beggi – con radici salde e obiettivi chiari". Intanto ha ricostruito la storia della Società in un volumetto agile, che però ha richiesto molto impegno. La Dante Alighieri è fatta da volontari: non ha mai avuto una sede propria, sempre ospitata da altri enti. Ma per fortuna c’era l’obbligo di inviare un rapporto annuale alla centrale romana, dunque è rimasta memoria delle attività. Qualche esempio: letterine di Natale, poesie e sermoni per i più piccoli, il concorso ’Tra storia e fantasia’ per avvicinare gli studenti al mondo degli archivi e alle tecniche di narrazione, le lecturae Dantis con la voce di studiosi e ragazzi per raccontare la ’Commedia’. Beggi sottolinea che oggi l’italiano è la quarta lingua più studiata nel mondo: ci saranno buone ragioni. I volontari hanno coniato un neologismo – italsimpatia – per descrivere il fenomeno che ha radici profonde, al di là della percezione di un Paese troppo abituato a piangersi addosso. La Dante Alighieri nacque a livello nazionale, nel 1889, per iniziativa di alcuni intellettuali, in prima fila Giosuè Carducci. Lo ha ricordato con una lezione appassionata il prof. Giulio Antonio Borgatti, che al grande poeta riconosce, non a caso, un connotato specifico: ’La religione delle lettere’.

Eugenio Tangerini