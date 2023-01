La danza apre con l’omaggio ai Pink Floyd

di Stefano Marchetti

"Quella dei Pink Floyd è musica che ha un’anima", ha detto il celebre coreografo Micha Van Hoecke, quando nel 2019 al "Ravenna Festival" ha presentato "Shine! Pink Floyd Moon".

Egli stesso l’ha definita "un’opera rock", una sorta di autobiografia in musica: nei brani dell’iconica band inglese, infatti, Van Hoeche ritrovava i suoi anni di gioventù e un ponte fra rock e classica, "musiche che, nell’immaginario collettivo, sono legate alla giovinezza di tutti noi".

"Shine!" è stata l’ultima creazione del coreografo che ci ha lasciato un anno e mezzo fa.

Ed è dunque con particolare emozione che accoglieremo questo spettacolo stasera (mercoledì 25) alle 20.30 al teatro Comunale Pavarotti Freni che inaugura la sua stagione di danza 2023: protagonista è la Compagnia di Daniele Cipriani con un cast di trenta artisti, le musiche dal vivo eseguite dai Pink Floyd Legend e una stella speciale, Raffaele Paganini.

"C’è qualcosa che mi accomuna ai Pink Floyd. Non è solo una questione di età, di una vita vissuta pericolosamente e in modo spericolato. Con Maurice Béjart e il suo Ballet du XX Siècle eravamo negli anni ‘70 come la celebre band inglese. Amati, inseguiti, osannati. Riempivamo gli stadi e i palasport. La loro musica era per noi la nostra droga", raccontava Micha Van Hoecke.

La ‘scintilla creativa’ per questa coreografia è stato il brano "Shine on you crazy diamond", tratto dall’album "Wish you were here", in cui i Pink Floyd rendevano omaggio al loro compagno Syd Barrett, tra i fondatori del gruppo nel lontano 1964, scomparso nel 2006 nella sua Cambridge dopo lunghi anni di oblio, che si era perso nelle regioni sconfinate della ‘luna’, la malattia mentale.

"Shine!" è quindi come un viaggio nel mondo della luna, simbolo della poesia, della fantasia e della vita, ricreata con un gioco di luci, laser e videoproiezioni: Syd sarà appunto interpretato da Raffaele Paganini, già étoile dell’Opera di Roma, e avrà un ‘doppio’, il ballerino Mattia Tortora, un personaggio surreale, un alter ego giovane e guizzante.

"Questa è come la storia delle nostre vite che procedono a cicli, con un movimento circolare come quello della musica e della danza delle stelle, della rotazione della luna: un moto scandito da un continuo processo di nascita, morte e rinascita – spiegava ancora Micha Van Hoecke –. La vita non è altro che la ‘stoffa dei sogni’ di cui scriveva Shakespeare, una stoffa che viene continuamente ordita, tramata, disfatta e ritessuta. ‘Shine!’ è un lavoro intriso di speranza, in cui la fantasia diventa l’arma per combattere il materialismo che imperversa, il potere e le brame che incombono oggi".

A un anno e mezzo dalla scomparsa del coreografo, quindi, lo spettacolo (rimontato dalla sua assistente e moglie Miki Matsuse con Stefania Di Cosmo) diventa come il suo testamento spirituale, intriso di speranza.