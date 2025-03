La danza dell’acqua e dell’illusione

Senz’acqua non potremmo vivere. L’acqua è elemento fondamentale della vita sulla Terra e del nostro stesso corpo. E già dalle tradizioni e dalle filosofie più antiche, all’acqua sono state associate qualità anche spirituali: l’acqua scorre, irrora, nutre, purifica. Proprio all’acqua e a tutti i suoi ‘volti’ è dedicato "H2OMIX", il nuovo spettacolo che la Rbr Dance Company presenterà domani sera alle 21 all’auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola, con la regia di Cristiano Fagioli che firma la coreografia insieme a Cristina Ledri. Sono detti gli ‘illusionisti della danza’ e anche in questa nuova creazione la storia viene presentata con suggestivi effetti speciali per generare stupore e meraviglia, ma soprattutto per regalare un messaggio di nuova attenzione verso la natura, sempre più minacciata. Un susseguirsi di quadri scenici evocativi ci portano tra le note gioiose della vita e la consapevolezza della sua fragilità, legata appunto ad uno dei suoi elementi principali: l’acqua.

"Già da qualche anno abbiamo deciso di dedicare i nostri spettacoli proprio alle tematiche ambientali – spiega Cristiano Fagioli –. Con ‘Indaco’ abbiamo raccontato lo scioglimento dei ghiacciai, con ‘Boomerang’ l’invasione della plastica nei nostri mari. In ‘H2OMIX’ ci siamo dedicati all’acqua che è elemento prezioso e spesso sciupato inutilmente, come se fosse disponibile all’infinito". Lo spettacolo è un susseguirsi di quadri suggestivi: "Qui abbiamo potuto davvero immaginare e studiare ogni genere di ‘illusionismo’ – aggiunge il regista e coreografo –. I ballerini appaiono e spariscono, ci sono effetti tridimensionali, proiezioni. Già all’inizio dello spettacolo una cascata ci ricorderà come di acqua abbiamo tutti un assoluto bisogno".

L’acqua – viene fatto notare – è anche riflesso dei nostri vizi e della nostra vanità, come nel mito di Narciso. L’acqua può essere anche forza distruttrice, emblema della natura che incombe sull’uomo. Nell’acqua si riflettono le stelle e quindi in certe notti, guardando uno specchio d’acqua, possiamo sentirci in empatia con l’intero cosmo. "Affrontare questi temi legati all’ambiente è per noi quasi una vocazione – ricorda Cristiano Fagioli –. Attraverso il linguaggio della danza, i messaggi arrivano più diretti, più immediati, arrivano a tutti". Ritroveremo la Rbr Dance Company il 28 marzo al teatro Michelangelo di Modena con una sua creazione ormai classica, "The man", ispirata dal film "La Passione di Cristo" di Mel Gibson, uno spettacolo nato dieci anni fa che viene ripreso nell’anno del Giubileo.