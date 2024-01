La deflagrazione avvertita dai sismografi. Il rumore assordante sentito anche a Carpi

L’esplosione nell’abitazione di via Marri è stata rilevata anche dal sismografo dell’Osservatorio Astronomico Montanari di Cavezzo. Ad accorgersene in tempo reale è stato il volontario Giulio Corradini di Rovereto: "Quando ho sentito il boato – racconta – ho subito pensato al terremoto e sono andato a controllare i dati registrati dal sismografo. I tre assi che misurano l’intensità in tre diverse direzioni hanno visibilmente rilevato l’esplosione sia a livello di componente sussultoria (nella foto sopra) che ondulatoria in direzione Nord/Sud ed Est/Ovest". Il boato nella notte è stato avvertito fino a Carpi.