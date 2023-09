“Mi sfrutti, vuoi pagarmi 20 euro per 6 ore di lavoro": il video diventa virale

Modena, 21 settembre 2023 – "Mi stai sfruttando. Non puoi darmi venti euro per sei ore di lavoro. Sono stanco morto". In pochi minuti ha fatto il giro del web il video denuncia, postato da un giovane sul suo canale Tik Tok @Chinwiii.730.

La denuncia di un giovane: "Mi sfrutti, vuoi pagarmi 20 euro per 6 ore di lavoro"

Nel video, infatti, girato in centro a Modena viene ripresa la discussione tra il ragazzo in questione e il datore di lavoro. Il giovane – che mette in luce il grande e annoso problema del lavoro nero – si rivolge basito al datore chiedendogli come possa offrirgli solo venti euro dopo una intensa e faticosa giornata di lavoro. Il ristoratore, a quel punto, sembra tentare di giustificarsi affermando che "Questa era solo una prova". "Tu lavoreresti mai per sei ore e mi dai venti euro? Io non esco con venti euro – afferma il giovane – In nero, in nero".

Il titolare del locale, mentre il ragazzo chiede spiegazioni, lo intima a non gridare. "Non mi dai venti euro in sei ore, tre euro all’ora", continua il giovane. A quel punto il ristoratore ‘rilancia’, proponendogliene trenta. Il ragazzo gli fa presente di essersi presentato al ristorante alle 18 e gli mostra l’orario: mezzanotte.

"Sono stanchissimo, sono stanchissimo – gli fa presente – ho fatto avanti e indietro e non sono andato a rubare. Il lavoro nero lo pagano minimo minimo otto euro all’ora".

Il datore, inizialmente, tenta di convincere il lavoratore ad ‘accontentarsi’ della banconota che gli aveva appena messo tra le mani, insistendo sulla ‘prova’.

Il ragazzo, a quel punto, lo minaccia di chiamare la polizia e di testimoniare davanti agli agenti di aver lavorato in nero. Inoltre il giovane, rivolgendosi agli utenti della rete, fa presente come il datore gli avesse promesso cinquanta euro in cambio di quattro ore di lavoro. "Posso dartene quaranta", interviene ancora il titolare ma, alla fine, il lavoratore riesce ad ottenere i cinquanta pattuiti inizialmente.

"E dicono che i giovani qua in Italia non vogliono lavorare, conclude il ragazzo, stremato, rivolgendosi al pubblico virtuale. "Vergognatevi imprenditori italiani. Perchè i ragazzi spacciano? Perchè i ragazzi commettono reati? Per persone come queste. Anche i clienti mi hanno trattato male e stavo per piangere, tanto che una signora si è avvicinata a me e, intenerita, mi ha lasciato la mancia. Trovateci una soluzione: chi lavora deve essere tutelato".

Le reazioni

Mentre Il consorzio 'Modena a tavola’ avverte: "Non siamo tutti così", per i sindacati il caso non sarebbe un'eccezione, anzi. "Abusi e soprusi di questo tipo sono all'ordine del giorno - testimoniano Cgil, Cisl e Uil - lo vediamo in tanti settori, non solo in quello della ristorazione e anche a Modena, che è terra virtuosa".

Quando arrivano i 50 euro

La situazione in parte si sblocca quando l'autore del video finito su 'Tik Tok' avanza l'ipotesi di contattare la polizia e di testimoniare di aver lavorato senza essere minimamente in regola con l'accordo che per quattro ore sarebbero arrivati cinquanta euro. A quel punto i cinquanta euro arrivano per davvero, ma la questione resta. Anche perché senza 'l'aiuto del pubblicò o senza l'eventuale intervento della polizia difficilmente i venti euro sarebbero più che raddoppiati.

L'amara conclusione

