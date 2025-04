"La derattizzazione fatta puntualmente"

Alla consigliera Goldoni è stato riferito il contrario di quanto afferma. Replica dell’Amministrazione alla consigliera di Fd’I, che lamentava la presenza di topi nei cortili delle scuole Ferrari e Galilei, riscontrata anche, a suo dire, dagli uffici competenti. "In realtà – scrive il Comune – all’esterno delle scuole le trappole, già presenti, non avevano mai rilevato topi. E quando ne è stato visto uno entrare in un cespuglio, l’assessorato ha attivato la derattizzazione. Questi interventi su segnalazione – conclude - integrano le procedure ordinarie, che riguardano la collocazione e il monitoraggio mensile di trappole con esche: a Maranello ce ne sono 45".